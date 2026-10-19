超过900辆已投入服务约10年的公共巴士，将从明年起陆续翻新，包括更换座椅、地板及车门零件等，让巴士保持良好状态，继续为乘客服务。

陆路交通管理局星期一（10月19日）在脸书发文说，已将906辆柴油巴士的中期翻新合同，颁发给Wah Sheng Motor Supply私人有限公司。翻新工程将于明年第一季展开，预计2030年完成。

陆交局没有透露合同价值。

本地公共巴士一般在投入服务约10年后进行中期翻新，修复长期使用造成的磨损，确保巴士安全可靠地运行。公共巴士的使用年限一般约为17年，之后便会退役。

这次翻新的906辆巴士，包括353辆单层巴士和553辆双层巴士，涵盖四款不同车型。承包商将与公共交通业者合作，陆续展开翻新工程。每辆单层巴士的翻新工作约需一周，双层巴士则约需两周。

翻新工程主要包括更换乘客及车长座椅、地板、车门系统零件、车窗及挡风玻璃密封胶、梯级和楼梯饰板，以及电池电缆等部件。

其中，更换座椅可提升乘客和车长的舒适度；更换车窗密封胶则有助于防止漏水、减少噪音，并改善车内冷气效果。