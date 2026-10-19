人工智能（AI）日益普及，全国工资理事会呼吁雇主善用AI提高生产力，并重新设计工作岗位；雇员则应掌握AI技能，同时加强专业知识和判断能力，以适应工作需求的变化，提升竞争力。

工资会星期一（10月19日）举行记者会，公布最新工资指导原则。工资会指出，AI为企业提高生产力、开拓新业务和增强竞争力带来重大机遇。要实现可持续的工资增长，雇主和雇员都须积极应对AI带来的转变。

对雇主而言，这包括有效且负责任地运用AI、重新设计工作岗位，以及投资于员工培训。雇员除了学习AI技能，也应加强自身行业专业知识、判断力和人际沟通等能力，成为既懂AI、又熟悉本身专业领域的“AI双通人才”。

工资会强调，企业和员工须持续转型，包括接受再培训和提升技能，才能推动工资持续增长。政府也将继续与工会、行业协会和商会等伙伴合作，通过各项培训和AI推广计划，为雇主和雇员提供支持。

工资会也呼吁雇主拨出足够经费，让员工在不同职业阶段持续接受培训，同时加强企业的人力资源管理能力，支持工作场所转型。

延伸阅读 工资会建议为低薪雇员加薪至少120元

接受结构化培训雇员比率跌至不足一半

不过，最新数据显示，雇主和雇员在培训方面的投入仍有提升空间。

工资会指出，提供结构化培训的雇主比率，从2024年的66.4%，降至2025年的64%；接受这类培训的雇员比率，也从52.6%下滑至48.1%，意味着去年不到一半雇员接受过有系统的培训。

全国职工总会会长丹娜乐芝米在记者会上呼吁雇主，为员工安排足够时间提升技能，并让他们有机会承担更高附加值的工作，尤其是与AI相关工作。

她说：“具体来说，这意味着合理规划工作量和工作时间，让雇员能兼顾日常职责和培训，而不必完全利用个人时间学习。”

全国雇主联合会会长柯文伟则强调，雇联将与雇主合作，推动企业善用AI提高生产力。

“我们不会把这视为裁员的机会。AI可能导致一些工作岗位消失，但也应该会在其他领域创造就业机会。归根结底，提高生产力至关重要，这是实现长期工资增长的唯一途径。”