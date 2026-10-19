承办一场企业活动，从整理客户要求到制定方案相当耗时。新加坡国立大学学生江梓宁与两名伙伴利用业余时间，为自己经营的抹茶店开发人工智能（AI）“打工团”，让三个AI代理分工合作，把策划工作缩短至几分钟。

国大计算机硕士生江梓宁（27岁）两年前创办抹茶品牌苔抹（MOSS Matcha），去年7月在滨海湾开店。由于店面位于中央商业区，周边办公楼林立，除了日常售卖抹茶饮品，承办企业活动也成为品牌的主要业务之一。

不过，企业客户往往有不同要求，如须在短时间内准备大量饮品，或在包装上印制企业标志。加上每场活动的地点和规模不同，员工得花不少时间整理客户需求并制定方案。

为减轻工作负担，江梓宁与参与抹茶品牌经营的马雨辰（26岁，金融从业员），以及国大同学陈凯文（24岁），利用一个月的业余时间，开发出一套由多个AI代理组成的系统，并于今年9月投入使用。

这三个AI代理各有分工：第一个负责从客户电邮中提取活动资料，第二个根据客户需求制定方案，第三个则负责将资料录入数据库，并及时更新。

过去，员工可能得花几小时处理客户电邮和策划活动，如今借助AI代理，几分钟就能完成初步工作。不过，员工仍须审核和调整AI生成的方案。

江梓宁说，团队希望确保AI的工作始终有人监督和把关，即所谓的“人机协作”（human in the loop）。为保障客户资料安全，目前仍由员工手动将电邮内容输入内部系统，而非让AI直接读取客户电邮。

三人组成的MOSS团队凭借这套系统，星期一（10月19日）在国大系统科学院（NUS-ISS）年度午餐会上，获颁AI代理黑客松竞赛“Show Me Your Agents”的中小型企业蓄势待发（SME Ready）奖。

这是国大首次举办AI代理黑客松竞赛，共吸引115支团队参加，包括本地中小企业代表和大专学府学生。竞赛获得新加坡工商联合总会和亚马逊云科技（AWS）支持。

所谓AI代理，是指能根据指示，自行执行特定任务的AI软件。多个AI代理也能组成系统，分工处理较复杂的工作，例如整理资料、制定方案和更新记录。

Team Interns团队成员沈永恩（左一）、陈健珍（左二）、吴纤慧（右二）和徐乐熙（右一）凭借为工程承包商设计的AI代理平台，在新加坡国立大学系统科学院首届AI代理黑客松Show Me Your Agents夺得中小型企业类别的冠军。教育部兼国家发展部高级政务次长赛义德哈伦医生（左三）和国大系统科学院主席洪月霞（右三）星期一为他们颁奖。（新加坡国立大学系统科学院提供）

除了餐饮业，工程承包商也能借助AI代理减轻行政工作负担。

在竞赛中夺得中小企业类别冠军的Team Interns团队，为工程承包商Maxgreen Contractor开发一套AI代理平台，不仅能读取和回复客户的报价电邮，还能同步更新公司的财务系统。

团队由四名理工学院和大学学生组成，分别是吴纤慧（21岁）、陈健珍（21岁）、沈永恩（25岁）和徐乐熙（21岁）。他们结合各自在科技和设计方面的专长，用三个星期开发出系统原型。

陈健珍说，她的母亲就在Maxgreen Contractor负责财务管理，因此团队在设计系统时，特别考虑如何配合公司现有的工作流程，让员工更容易上手。

赛义德哈伦：最了解行业的人 应参与决定如何使用AI

以主宾身份出席午餐会的教育部兼国家发展部高级政务次长赛义德哈伦医生致辞时说，不同行业需要掌握的AI应用能力各不相同，“最了解行业运作的人，应参与决定如何将AI应用于自身工作”。

他说，中小企业或许十分了解自己的业务和运作模式，却未必有足够资源和专业知识探索AI的应用。通过与科技专才合作，企业便能结合双方专长，利用AI解决实际工作中遇到的问题。

不过，赛义德哈伦强调，随着AI承担越来越多工作，人们更须保持自身的专业能力，才能有效引导AI、质疑它所提供的结果，并在发现问题时及时介入。