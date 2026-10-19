新加坡和瑞典将扩大在新兴科技、低碳能源和科研等领域合作，包括研究利用氨发电的可行性。尚达曼总统指出，面对日益分化和充满变数的国际局势，理念相近国家更须汇聚力量，携手应对共同挑战，并开拓新机遇。

尚达曼上星期六（10月17日）起对瑞典展开五天国事访问。他星期一（19日）在斯德哥尔摩王宫与瑞典国王卡尔十六世（Carl XVI Gustaf）举行联合记者会。这是我国总统首次到瑞典进行国事访问，适逢两国建交60周年。

尚达曼说，新瑞都是通过不断创新及与世界保持联系而繁荣的小国。两国同样重视人才培养、健全制度和社会凝聚力，并支持国际法及以规则为基础的多边秩序。“这些共同理念，为双方长期务实合作奠定基础”。

他指出，两国的合作关系已延续数十年，涵盖国防、经贸等领域。瑞典国防科技长期支持我国海空军发展；制药公司阿斯利康（AstraZeneca）也在我国投资15亿美元（约20亿新元）兴建癌症药物生产设施。

尚达曼在记者会前，出席由卡尔十六世和王后西尔维娅（Silvia）主持的欢迎仪式。他感谢瑞典王室热情款待，并指出此行正好延续卡尔十六世2024年访新所推动的双边合作势头，也为两国开拓新的合作领域提供契机。

两国将签联合宣言 扩大新兴科技合作

新瑞政府将签署《可信赖与创新科技战略合作联合宣言》，加强在半导体、人工智能（AI）、量子科技、5G和6G通讯技术，以及网络安全等领域的合作，并就AI治理和负责任使用AI等课题交流经验。

例如，瑞典皇家理工学院、爱立信和南洋理工大学，将合作研发结合AI与6G的新一代定位技术。

可持续能源也是双方扩大合作的重点。新加坡能源市场管理局和瑞典气候与企业部正探讨低碳发电等合作机会，包括直接燃烧氨来发电。尚达曼说，如果技术证实可行，将是全球首例。

两国也会加强科研与学术交流，李光耀公共政策学院将进一步深化同瑞典皇家理工学院及斯德哥尔摩经济学院的合作。

明年任亚细安主席国 推动瑞典深化区域联系

新加坡企业也积极拓展瑞典市场。例如，我国交通业者康福德高参与组成的合资公司Connecting Stockholm，目前负责运营斯德哥尔摩地铁；淡马锡也正与瑞典伙伴探讨长期投资机会。

双边合作之外，尚达曼也期待瑞典与东南亚建立更紧密的联系。

他欢迎瑞典今年7月签署《东南亚友好合作条约》，并指出随着新加坡明年接任亚细安轮值主席国，双方可进一步加强瑞典与东南亚，以及亚细安与欧洲之间的联系。

尚达曼说：“道理很简单。新加坡和瑞典都认为，世界越是分裂、越充满变数，理念相近的国家就越应该发挥各自的优势，紧密合作，共同应对挑战、把握新机遇。”

瑞典国王：可借鉴新加坡AI和基础设施经验

卡尔十六世则指出，尚达曼此行为两国在影响未来发展的领域深化合作提供契机。他特别提到，瑞典可借鉴新加坡在基础设施、AI，以及可持续城市规划方面的经验。

他说，两国建交60年来建立了互相尊重、互惠合作的长期伙伴关系。“我们期待在这份友谊的基础上，继续共同开拓新机遇。”