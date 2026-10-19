国家图书馆管理局与业者合作，在购物中心城市广场新设的阅读区推出电子书阅读器，并让公众把旧书带回家，提升阅读体验。

图管局与乐天Kobo电子书携手，星期一（10月19日）在城市广场推出全新的“乐天Kobo电子书国家图书馆管理局书香小憩凝聚点”（Kobo x NLB Sit-n-Read Node）。公众不仅能在现场通过乐天Kobo电子阅读器体验数字馆藏，还能免费把精选的旧实体书带回家，让阅读更自然地融入日常生活。

此次合作是乐天Kobo电子书在新加坡首次设立独立实体体验点，也是图管局“ReadSG”全国阅读运动的最新举措，旨在将阅读体验延伸至高人流的商场与社区空间。

新的书香小憩凝聚点现场除了设有色彩缤纷的阅读区与座位，还首次配备电子阅读器。公众可先试读精选电子书节选，若意犹未尽，即可通过应用扫码借阅完整版电子书，在个人设备上继续阅读。

自2025年8月分阶段投入使用以来，图管局在各社区设立的书香小憩凝聚点迄今已累计有逾40万人次到访。设在城市广场的站点与其他的相同，也提供实体二手书让公众翻阅。

图管局规划与发展高级经理蔡敏娜受访时指出，将阅读空间融入商场，能方便公众逛街时随时停下阅读。

她透露：“这些书之前在馆内广为借阅，现在已不在馆藏中。我们希望让书拥有第二个生命；而且不是每个人都是国家图书馆的会员，这样能让更多人享受我们的图书资源，让更多人有机会阅读。”

乐天Kobo：首次在狮城落地实体项目 与当局一拍即合

乐天Kobo电子书亚洲总经理周立涵受访时透露，此前双方已在线上电子书借阅方面展开合作，但这是首次在新加坡落地实体合作项目。

他指出，在经营亚太市场时发现新加坡政府非常重视推广阅读，双方理念高度吻合。

他指出：“如今许多年轻人受社交媒体和短视频影响，较少看书，但借鉴台湾等市场的经验，电子阅读器这种数码阅读方式能让年轻人觉得看书‘很酷’，从而吸引他们重新回归阅读。”

受访公众都很欣赏在城市广场内新设的凝聚点。59岁的国际学校教学助理哈米（Hami）因脚骨折在商场休息时发现了这一角落。她受访时说：“这里的环境非常舒服，很方便伤者坐下休息。看到这里的旧书可以直接带回家，我真的觉得意外又惊喜！这种形式大大方便了大家在闲暇时静心享受阅读。”

教会工作人员廖晓涵（41岁）说：“平时家里比较忙碌，全家的阅读时间相对较少。虽然孩子们平时主要阅读纸质图书，但现场提供的电子阅读器也为他们提供了体验科技阅读的新契机。”

另一商场艾格坊（Anchorpoint）也在同天迎来全新的书香小憩凝聚点。这个站点被打造成一个趣味十足的杂志摊，摆放二手杂志供公众翻阅。