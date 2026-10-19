由于风向转从南偏东南方吹来，加上邻近区域出现阵雨，我国的空气质量有所改善。预计星期二（10月20日）的24小时空气污染指数（PSI）将进一步回落到90点至160点之间，处于适中至不健康水平。

国家环境局星期一（19日）傍晚发文告说，下午时分本地一些地区有降雨。截至傍晚6时，全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于51微克至79微克之间。除了东部和南部以外，其他地区的PM2.5浓度都处于偏高水平，西部和中部分别达68及79微克，北部达61微克。

截至傍晚6时，24小时PSI介于88点至114点，处于适中至不健康水平。西部和中部PSI仍处于不健康水平，分别达114点和105点。最低是南部的88点。

环境局预测，星期二我国和周边地区预计会降雨。受南偏东南风影响，自印度尼西亚加里曼丹吹来的烟霾可能减少，不过来自苏门答腊的部分烟霾仍可能飘向新加坡。

星期二至星期四，预计风向可能转为东偏东南风，包括加里曼丹的部分周边地区预计天气干燥，加里曼丹林火烟霾可能再次飘向我国。