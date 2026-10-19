30亿元洗钱案中已定罪的洗钱犯张瑞金的哥哥张瑞生，承认使用伪造商业文件，接收并转移汇入本地银行户头的逾1760万元跨境非法资金，还用其中一部分买一栋价值千万元的圣淘沙洋房，被判监12个月。

中国籍的张瑞生（53岁）名义上在新加坡担任投资顾问。他星期一（10月19日）在国家法院承认一项接收赃款抵触《贪污、贩毒及其他严重罪案（没收利益）法》的合并控状；另有三项控状交由法官下判时一并考虑，涉及使用两份伪造协议及洗钱另外25万元。

案件源自新加坡历来最大规模的反洗钱执法行动。2023年8月，当局起获并冻结超过30亿元资产，包括豪华房地产、超级跑车、名牌包、现金和加密货币；10名外国人先后被捕定罪，包括张瑞生的弟弟张瑞金及张瑞金的情人林宝英。

被捕前，张瑞金和林宝英担任金鹰家族办公室私人有限公司董事，张瑞生以公司名义持有工作准证。商业事务局逮捕两名董事后，金鹰停止运营。两人服刑后于2024年6月被驱逐出境，并禁止再入境新加坡。

根据案情，张瑞生2020年8月20日在联昌国际银行新加坡分行开设户头。同年8月27日至9月25日间，有11笔款项从两家外国公司Beiyin有限公司和Han Li有限公司汇入户头，总额1763万4820元。

数百万元款项快速流入，引起银行内部合规监控警觉，客户关系经理要求核实资金来源。张瑞生随后通过WhatsApp发送两份伪造协议，包括一份声称他以8770万港元出售澳门商业房产的买卖协议，以及一份声称他向Han Li有限公司提供600万元无息贷款的协议。

调查发现，张瑞金也曾向同一家银行提交几乎相同的伪造澳门房产买卖协议。除了卖方名称、日期和金额不同外，两份文件几乎一模一样，显示背后涉及同一套利用外国空壳公司洗钱的犯罪手法。

张瑞生在接受问话时承认，自己从未在澳门拥有任何房产，与这两家外国公司没有业务往来，也从未听说过这些公司；尽管协议上有看似是他的签名，但他并未签署这些协议。

用千万元非法资金 购圣淘沙洋房

法庭文件显示，张瑞生迅速把非法资金用于购买豪华房地产。2020年9月至10月间，他动用联昌国际户头中的1045万4147元，支付圣淘沙湾一栋洋房的购屋价和买方印花税。洋房仅登记在他名下。

联昌国际审查交易和文件后，于2020年12月31日关闭有关户头。关闭前几天，张瑞生以支票提取近495万元余额，存入渣打银行户头。2021年3月，他从有关户头开出214万5000元支票，支付隔壁另一栋洋房的部分定金。

第二处房产以三弟张瑞财的名义持有。商业事务局调查人员追查到，定金中至少128万3591元可直接追溯到张瑞生联昌国际户头中的可疑转账。

张瑞生同意把自己名下的圣淘沙湾洋房及一辆起获的丰田Vellfire多用途汽车充公。不过，主控官指出，流向其兄弟圣淘沙房产的约128万元仍下落不明。

主控官要求判处张瑞生13个月监禁，指必须严惩被告以儆效尤，维护新加坡作为主要金融中心的国际地位。代表律师求情时称，被告年事已高、并无前科，一向循规蹈矩，并同意让当局充公被起获的财产，显示他有悔意。（人名译音）