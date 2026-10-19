我国和菲律宾联合推出护士教育奖学金计划，资助目前在本地公共医疗体系工作的资深菲律宾护士接受培训，成为护理教育人员，日后回国培养新一代护士。

保健卫生部星期一（10月19日）发文告说，新加坡与菲律宾当天签署实施备忘录，落实新加坡—菲律宾护士教育奖学金计划（Singapore-Philippines Nurse Educator Scholarship Scheme）。

这项计划旨在加强两国在医疗人力培训方面的合作。获奖学金资助的菲律宾护士将在接受培训后返回菲律宾，从事护理教育工作，为当地培养更多护理人才。

实施备忘录由我国健卫部常任秘书（政策与发展）赖慧玲，以及菲律宾移民劳工部副部长（财务与内部管理）鲁比娅—图塔伊（Dominique Rubia-Tutay）签署。社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康，以及菲律宾移民劳工部长卡达克（Hans Leo Cacdac）见证签署仪式。

两国早在2024年8月15日签署医疗人员招聘谅解备忘录，这次推出护士教育奖学金计划，是双方在医疗人力领域进一步深化合作的举措。健卫部指出，这也体现两国致力于加强现有合作，并探索新的合作领域。

王乙康星期一在社交媒体发文说：“通过投资人才，以及分享知识和专业经验，我们能加强两国的医疗卫生体系。”

菲律宾是我国外籍护士的主要来源国之一。根据新加坡护理局统计，截至2024年12月31日，我国共有5万零389名注册护士、助理护士和助产士，其中约七成为新加坡公民和永久居民，菲律宾籍护士则占总人数约14%。