85岁的符业忠望着大屏幕，若有所思，几次欲言又止，显得有些拘谨。直到三轮车、电影院和木屐等熟悉的旧时景物出现在眼前，他才在失智症护理专员的引导下，渐渐打开话匣子。

“以前我们穿的木屐，走起来嘀嗒嘀嗒响。”他一边回忆，一边向记者分享往事。

这些熟悉的旧物，不仅唤起失智症患者对昔日生活的记忆，也能成为他们与人交流的话题。

国家文物局与职总保健合作社（NTUC Health）过去两年合作试行一项计划，通过旧照片、怀旧物件等资源，鼓励失智症患者分享往事，与他人互动。

随着试点取得正面成果，双方星期一（10月19日）宣布，将“失智症参与计划”（Dementia Engagement Programme），逐步扩大至全岛27家职总保健合作社旗下的日间护理中心，让更多轻度至中度失智症患者受益。

职总保健合作社失智症专业人员许欣愉说，计划明年在西北区五家日间护理中心推行，预计惠及70名失智症患者。至于扩大至全部27家中心，预计需要三年时间。

目前，职总保健合作社旗下日间护理中心有51%的年长者患有失智症。

借助旧照片和怀旧物件 鼓励年长者分享往事

这项计划在邱德拔医院临床医护人员的支持下开发，为期八周，每周一次45分钟小组活动。每组最多八名年长者，由两名受过培训的护理人员带领，通过旧照片、怀旧物件和互动活动，鼓励他们分享生活经历和回忆。

计划主要运用文物局提供的三类资源，包括附有历史照片和引导问题的话题手册、装有1950年代至1980年代怀旧物件的文物箱，以及结合照片、文字、声音和互动功能的“My House of Memories”应用。

话题手册分为四个系列，主题涵盖地点、生活方式、职业，以及传统习俗与节庆。这套手册自2018年起已在多个社区护理场所使用，公众也可从文物局的Roots网站免费下载。

计划于2024年10月至2025年3月，在职总保健合作社旗下四家日间护理中心试行。老年教育与研究院的评估发现，25名参与者中，有18人在至少八成的活动时间里表现出正面情绪，另有六人在五成至七成半的活动时间里表现出正面情绪。

一些平时沉默寡言、不太愿意与人互动的年长者，也在活动中变得更健谈，更愿意与他人交流。

不为测试记忆 而是鼓励患者参与交流

新加坡社科大学纳丹人力发展学院老年学程副主任兼高级讲师余曹钧博士受访时说，这项计划并非为了治疗失智症，也不是要测试患者的记忆力，而是借助熟悉的事物，刺激他们思考。

“最重要的是让他们感受到自己的存在和参与。在交谈过程中，一些熟悉的事物可能唤起他们的记忆。即使他们无法完整叙述一段往事，能记起其中的片段也很重要，因为这让他们意识到，自己仍记得生命中的一些经历，从而获得成就感。”

余曹钧举例，一名失智症患者因为华语不太流利，起初很少参与小组讨论。直到有一次，大家聊起已故歌手邓丽君，她突然兴奋起来，甚至唱起邓丽君的歌曲。

文物局与职总保健合作社计划明年更新合作谅解备忘录，进一步开发和完善相关资源，并加强护理人员培训，让更多失智症患者有机会通过这些活动受益。