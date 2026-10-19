女皇镇美岭街第158座组屋发生火患，两人吸入浓烟送院，约25人被紧急疏散。

这起火患发生在星期一（10月19日）中午约12时30分，地点在美岭街第158座组屋10楼的一个单位。

新加坡民防部队受询时透露，火患涉及放置在10楼单位外的一些物品。消防员使用一支水枪将火扑灭。

涉事单位事发时内有两人，皆由消防员救出，其中一人因吸入浓烟被送往新加坡中央医院。隔壁单位也有一名居民因吸入浓烟送院。

警方和民防部队为安全起见，共疏散约25人。失火原因仍在调查中。

律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆同天傍晚6时10分在脸书发文说，得知上述组屋发生火患后，他在会议间抽空前往现场了解情况，慰问居民和救援人员。

蔡瑞隆也是女皇镇议员。他指出，火患发生后部分居民难免感到担忧，因此他在消防员处理现场的同时，聆听居民们的顾虑，并向居民分享他所掌握的最新情况。

女皇镇议员蔡瑞隆得知火患发生后，赶往现场慰问居民并了解情况。（取自蔡瑞隆脸书）

蔡瑞隆在贴文中透露，他曾是民防部队人员，每当听闻火患发生，仍会本能地想了解事故经过，并确认大家是否平安。“我向两名伤者和其家人致以慰问，希望他们早日康复。”

他也在贴文中感谢来自亚历山大消防局的消防人员和女皇镇邻里警局的警员，赞扬他们专业尽责地在现场执行任务。

“当局将继续密切关注事态发展，与受影响居民保持联系，并在有需要时提供协助。”

失火原因还在调查中。