晨跑不只为运动，还能解锁30秒“粉刷工”支线任务？一名女子在蔡厝港住家附近晨跑时，临时起意拿起滚筒刷，为组屋外墙添上一抹白漆。这段意外体验引来网友两极化反应：有人点赞人与人之间的温暖互动，也有人担心客工因此惹上麻烦。

TikTok用户“Mothertooty”（25岁，糕点师）接受《联合早报》采访时说，她上星期二（10月13日）在蔡厝港住家附近晨跑时，注意到几名客工正准备粉刷外墙，便心血来潮上前询问，能否尝试乘坐吊篮。

客工出于安全考量，拒绝她的请求，但同意让她在地面使用滚筒刷粉刷墙面。

她忆述，客工可能没料到有人会提出这样的请求，起初看起来有些疑惑。“我本以为他们会拒绝，但他们最后答应了，让我十分兴奋。”

根据她发布在TikTok的视频，她先请客工示范一次，随后接过滚筒刷，略带生疏地往外墙涂上白漆。约30秒后，她便把滚筒刷归还给客工。

她告诉记者，虽然多年前曾使用过滚筒刷，但从未试过粉刷建筑外墙，因此这次体验格外新鲜有趣。体验结束后，她还特地请客工喝咖啡表达谢意，希望也能为他们带来好心情。

“希望这段视频能鼓励更多人主动与身边的人多交流，为日常生活增添善意。”

网友两极：温馨还是添乱？

不过，视频发布后引来两极化反应。有网民认为，这段互动温馨有趣，让工人脸上露出笑容，是人与人之间善意交流的体现。

也有人指出，虽然互动有趣，但担心工人会因此惹上麻烦，甚至影响工作准证，进而无法养家糊口。此外，工人也不应让公众进入施工封锁范围，万一发生意外，工人或须承担责任。

当事人：无意添麻烦

面对争议，“Mothertooty”坦言，她收到一些网友的私信，劝她删除视频。“我理解他们的顾虑，但我无意让工人们陷入困境，也希望他们不会因为这段视频受到处分。”

她强调，自己并无恶意，只是出于好奇，礼貌地询问能否尝试，也很感激客工愿意让我体验。“我拍摄和分享视频只是想记录这次意外的经历、传递善意，并不是想给他们惹麻烦。”