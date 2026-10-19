烟霾期间，若一小时PM2.5悬浮颗粒浓度超过每立方米250微克，且必须在户外逗留数小时，就应佩戴N95或同等口罩。至于外科口罩和布口罩，都无法有效过滤烟霾中的细颗粒物。

保健卫生部星期一（10月19日）更新官网及社媒上的防霾常见问答，进一步说明一小时PM2.5浓度、24小时空气污染指数（PSI）及未来24小时PSI预测的区别，以及公众应如何依据这些数据安排外出和活动，并补充口罩的佩戴、重复使用及保存等注意事项。

健卫部指出，当一小时PM2.5浓度处于高水平，即每立方米151至250微克时，年长者、孕妇及患有慢性心脏或肺部疾病者应避免到户外活动。若确有需要在户外逗留数小时，上述人士应佩戴N95或同等口罩，以减少吸入烟霾中的颗粒物。

当浓度达到非常高水平（每立方米至少251微克）时，健康人士同样应尽量减少户外活动；如必须在户外逗留数小时，可佩戴N95或同等口罩。

与N95同等的口罩包括KN95、FFP2和KF94。不过，健卫部提醒，口罩必须贴合佩戴者的脸部，确保覆盖鼻子和嘴巴且没有明显缝隙，才能有效过滤细颗粒。

至于儿童，健卫部指出，有慢性心脏或肺部疾病的儿童，不应在未获得儿科专科医生建议前使用AIR+ KN95、N95或其他同等口罩。

N95及同等口罩在烟霾期间可重复使用，但不得与他人共用；只有在口罩没有弄脏、受潮、损坏或变形的情况下，才适合继续使用。

外科口罩可阻挡较大的刺激性颗粒，布口罩也能隔开较大颗粒，但两者在过滤细颗粒方面，均不及N95和同等口罩。

星期一雨后 空气质量改善

国家环境局星期一傍晚发文告说，下午本地部分地区出现阵雨，加上风向转为南偏东南风，空气质量有所改善。

中午时分，本地五个地区的一小时PM2.5浓度全部回落至正常水平，是近日来的首次，浓度最高的是西部的44微克。不过，多数地区的PM2.5浓度随后再度回升。

截至晚上10时，全岛一小时PM2.5浓度介于每立方米43至89微克之间。其中，西部、中部和南部的读数分别为每立方米89、77和62微克，均处于偏高水平。

全岛大部分地区的24小时PSI则持续缓降，截至晚上10时，介于87点至114点，处于适中至不健康水平。其中，西部和中部仍处于不健康水平，分别为114点和109点；北部最低，为87点。

加里曼丹林火烟霾料星期二晚再次飘至

环境局预测，星期二（20日）我国及周边地区将出现降雨，星期二的PSI预计介于90点至160点，处于适中至不健康水平。受南偏东南风影响，来自印度尼西亚加里曼丹的烟霾可能减少，但苏门答腊的部分烟霾仍可能飘向新加坡。

从星期二晚至星期四（22日），风向预计转为东偏东南风。包括加里曼丹在内的部分周边地区预计天气干燥，加里曼丹林火产生的烟霾可能再次飘向我国。