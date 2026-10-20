本地东、南和北部地区24小时空气污染指数（PSI）维持在适中水平，但西部和中部的PSI仍“不健康”。其中，西部空气较差，达125点。

国家环境局的网站显示，星期二（10月20日）上午8时，全岛24小时PSI介于89至125点，北部最低，西部最高。中部、东部和南部的PSI分别为114点、99点和96点。整体空气素质和前一天差不多。

四区PM2.5浓度偏高

一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则没有星期一（19日）理想。除了北部，其他地区的读数都处于偏高水平。全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米40微克至88微克，北部最低，处正常水平，西部最高。

自星期一以来，本地的烟霾情况有所好转。从当天上午10时至今，全国五个地区中有三个的空气质量维持在适中水平。上星期大部分时间，空气污染指数都处于不健康或非常不健康水平。

根据环境局星期一发出的预测，星期二我国及周边地区将出现降雨，星期二的PSI预计介于90点至160点，处于适中至不健康水平。受南偏东南风影响，来自印度尼西亚加里曼丹的烟霾可能减少，但苏门答腊的部分烟霾仍可能飘向新加坡。

从星期二晚上至星期四（22日），风向预计转为东偏东南风。包括加里曼丹在内的部分周边地区预计天气干燥，加里曼丹林火产生的烟霾可能再次飘向我国。