高级助理总监李焕庭正式接掌东陵警署，接替服务警队长达32年，即将退休的高级助理总监张志明。

新加坡警察部队星期一（10月19日）发文告说，东陵警署当天举行指挥官交接仪式，张志明（57岁）将指挥权移交给李焕庭（38岁）。警察总监侯光辉也出席仪式，见证两人的交接。

张志明1994年加入警队，曾担任机场警署署长、国际合作局局长、东陵警署副署长，以及警察人力部副主管（特别项目）等职务。

在张志明领导下，东陵警署展开多项执法行动，打击辖区内的非法及犯罪活动，并负责多场大型活动的安保工作，包括2020年和2025年全国大选、2023年总统选举、每年举行的香格里拉对话会、乌节路圣诞庆祝活动，以及国庆庆典。

他也积极推动警员培训及防范罪案宣传工作。今年9月12日，东陵警署便与全国防止罪案理事会及夜生活业者合作，在Zouk夜店举办“安全泡夜店”宣传活动。

接任的李焕庭2007年加入警队，至今有19年警务经验。

他曾担任中央警署副署长、警察情报局技术研究主管，以及金文泰邻里警局局长。

此外，他也曾在政府其他部门任职，包括出任数码发展及新闻部资讯政策司司长，以及内政部政策发展司助理司长。