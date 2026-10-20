电子装置藏在袋中，专往顾客装钱包的口袋靠？一名42岁男子涉嫌在商店内携带电子装置，悄悄靠近顾客装有钱包的口袋，企图非法获取银行卡资料，结果因行迹可疑被保安人员识破，当场扣留并移交警方。

新加坡警察部队星期二（10月20日）发文告说，警方于上星期天（18日）接获通报，指小印度附近赛阿威路（Syed Alwi Road）一家零售商店的保安人员，发现一名男子行为可疑，怀疑他使用电子装置非法获取银行卡资料，因此将他扣留。

初步调查显示，男子当时在店内四处走动，并携带一个装有电子装置的袋子。他不时靠近其他顾客，还被发现刻意将袋子移向顾客装钱包的口袋，举止引起保安人员怀疑。

保安人员随后将男子扣留，并交由中央警署的警员处理。

警方在男子身上起获一个电子装置、两个移动电源、一部手机及数张银行卡，所有物品都被扣押作为案件物证。

男子将于星期二被控上法庭。根据《刑事法典》第416A(1)(a)节条文，非法获取个人资料一旦罪成，可被判最长三年监禁或罚款最高1万元，或两者兼施。

警方严正看待这类违法行为，将对违法者严惩不贷。当局也提醒公众提高警惕，妥善保护个人资料，包括银行卡资料，避免遭他人未经授权获取或收集。