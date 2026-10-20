一名新加坡武装部队前上尉因性侵一名15岁少年并录下过程，被判处17个月监禁。

41岁的周家俊承认两项性侵未成年人的控状，以及一项拍摄儿童性虐内容的控状，其余两项罪名交由法官下判时考虑，于星期二（10月20日）被判刑。

同案被告杜伟松（26岁），案发时是新加坡海军的一名厨师。两人都已经退伍。

杜伟松此前已被判处12个月监禁。

案情显示，两人在2021年至2022年曾交往一年，分手后仍保持联络。

受害者案发时是一名15岁的中学生，正在备考N水准。

根据案情，受害者于2024年4月在网上交友，通过某个论坛获得杜伟松的Telegram联络方式。虽然杜伟松得知受害者是个中学生，两人还是聊起性相关话题。

杜伟松称自己对某些性课题不太理解，并询问受害者是否愿意与当时32岁的周家俊见面。受害者同意后，三人于2024年4月至6月之间的某一天见面，并在某处多层停车场顶楼发生性关系。

被告将过程拍了下来，并在事后将视频发送给杜伟松。

2024年6月5日，周家俊和受害者在某商场见面，并在厕所内发生性关系。周家俊再次用手机拍下过程。周家俊事后被捕，并将所拍下的视频称为“私人珍藏”。

受害者的家人后来发现他与成年男子交往，并一直收到周家俊的礼物，从而得知两人的关系，便带他到警局报案。警方随后逮捕周家俊和杜伟松两人。

法官下判时指出，无论受害者自愿或非自愿，无论被告是否使用诱导或强迫手段犯案，法律的意图是保护未成年人免遭成年人剥削，因此必须严惩被告以儆效尤，判处被告坐牢17个月。（人名译音）