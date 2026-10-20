原想给56岁父亲一个生日惊喜，送他一部iPhone 18 Pro Max，25岁学生却在旋转拍卖（Carousell）上经历了一场“订金拉锯战”：对方账号通过Singpass认证，看似可信，但手机没拿到，100元订金也没退回；约好在电信公司门店交货，卖家却一再推迟，他最后只能报警。

事主方炜翔告诉《联合早报》，父亲今年满56岁，至今仍使用多年前推出的iPhone XR，平时很少为自己花钱，因此他想送父亲一部新手机。

10月11日凌晨，他在Carousell发现一则出售全新256GB酒红色iPhone 18 Pro Max的广告，标价1850元，比苹果官网价格低249元。

旋转拍卖广告上的手机比苹果官网价格标注的2099元便宜近250元，因此方炜翔当即联系卖家。（受访者提供）

方炜翔说，卖家账号已使用约一年，并经过Singpass认证。被问及为何相信这名卖家时，他说：“我觉得他的账号可以追踪，比较不可能是骗子。”

对方还声称会以自己的名义向M1续签手机配套，双方在长堤坊（Causeway Point）的M1门店见面，待他验货后再付余额，还会提供电信公司收据，他因此认为交易可靠。

双方原本约定在M1门店见面，但卖家称方炜翔回复太迟，加上自己有家庭活动，无法赴约。（受访者提供）

根据聊天记录，方炜翔于11日凌晨3时18分通过PayNow转账50元订金，但两人当天未能见面。卖家称他回复太迟，加上自己有家庭活动，无法赴约。

第一次见面失败后，方炜翔又向卖家转账50元，但对方随后又以开会为由将见面搁置。（受访者提供）

当晚卖家又通过WhatsApp声称，M1要求300元订金才能预留手机，自己只有200元，要求方炜翔再付50元。方炜翔于晚上10时43分转账第二笔50元。他事后向M1查询，得知预订所需订金只要50元。

双方改约12日傍晚6时至7时在长堤坊见面，但卖家当天下午又称正在开会，还有三场培训会议，担心无法提早下班。

方炜翔多次要求对方提供预订证明，但都未获回应。他解释手机是父亲的生日礼物，无法一拖再拖，要求当天若无法交货就退款。卖家一度答应退还订金，但直到M1门店当晚关闭，仍未完成交易或退款。

方炜翔于12日晚上10时13分报警。新加坡警察部队受询时证实接获报案。

方炜翔说，自己最后只好另外到手机店购买礼物。他感到失望，尤其不满卖家不断让他等候，又要求追加付款，希望提醒其他买家提高警惕。

平台暂停卖家账号

Carousell发言人答复《联合早报》询问时证实，平台已调查有关投诉，并为防止其他用户受影响，暂停涉事卖家账号，同时敦促卖家直接与买家解决问题。

发言人指出，平台无法撤销或追回用户在平台外直接转给卖家的款项。平台建议买家尽量通过附有“买家保障”（Buyer Protection）的交易功能付款，待买家确认收到符合描述的商品后，款项才会发放给卖家。

平台也提醒公众提防价格异常低廉、要求提前支付订金，或将对话转至WhatsApp等其他应用的卖家；若怀疑受骗，应尽快报警并联系银行或付款服务商。