装修承包商到组屋张贴宣传贴纸时，为防止竞争对手拆除广告，竟用美工刀在贴纸上乱划，导致电梯亚克力保护板、组屋墙壁及立管门均被割花破损，被判坐牢四天。

被告李伟强（39岁）面对三项恶作剧控状，他承认其中两项，另一项交由法官下判时一并纳入考量。

根据案情，被告是一家公司Smart Door Slide Arm的董事。其公司负责设计、制造和安装门的止滑器（stopper）。被告的同伙周达庄（52岁）则是另一家金属架子公司Star Racking的老板。

二人因频繁在不同工程项目相识，平日会互相帮忙在组屋张贴广告贴纸，并共同留意行业竞争对手。其中，同样经营金属架生意的老板李世坤（75岁），也是他们的竞争对手之一。

2025年8月26日及27日，被告前往大巴窑一巷第403A座组屋张贴公司广告。当时，电梯内墙仍装有亚克力板作为防护。被告在贴上广告后，特意用美工刀在贴纸上划出多道割痕，以使同行撕扯时贴纸碎成多块，难以清除。

被告多次以上述方式在五个电梯内张贴广告贴纸，导致电梯内的亚克力板、电梯大厅的墙壁、立管（riser）门都留下割痕。

2025年8月到9月期间，警方接获13起来自大巴窑一巷第403A和403B座组屋居民的报案，指单位大门被贴上广告传单，而且传单及门板上均留有被利器划过的痕迹。

调查显示，数家装修承包商因行业竞争，在预购组屋区域恶意破坏彼此的广告。为了让竞争对手的宣传失效，他们不仅遮挡对方的传单，甚至使用美工刀将其划破，而被告正是涉及其中的承包商之一。

被告的代表律师为他求情时说，被告对自己的行为深感惭愧，事后已积极接受辅导咨询。此外，被告原本有意赔偿损毁损失，但当局因涉事门板尚在保修期内且已完成更换，因此未接受其赔偿。

完整报道，请翻阅2026年10月20日的《新明日报》。