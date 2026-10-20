巴士车长、地铁站助理站长遇火患挺身而出，临危不乱迅速应对，获民防部队颁发社区先遣急救员奖。

新捷运在脸书发文指，两名员工张志鹏（51岁）和莫哈末宾奥斯曼（48岁）于上星期四（10月15日）获民防部队颁赠“社区先遣急救员奖”（Community First Responder Award），以表扬他们在两起火患中及时伸出援手，协助保障公众安全。

张志鹏在新捷运服务近四年。他于8月8日在荷兰路一带发现一辆汽车起火后，立即拿起巴士上的灭火器协助灭火。

据早前报道，一辆兰博基尼跑车当时疑似引擎起火，停在路旁不断冒出浓烟。张志鹏上前灭火，事件中无人受伤。

另一名获奖者莫哈末宾奥斯曼是助理站长，在新捷运服务10年。他于9月10日在小印度地铁站发生火患时迅速应对，协助处理突发状况。

据早前报道，小印度地铁站月台当时发生充电宝起火事件。事件中，两人受轻伤或出现呼吸急促，但均拒绝送院，列车服务也未受影响。

新捷运指出，两人的行动展现了公司关怀他人的文化，员工无论在道路、列车、地铁站或转换站，都随时准备在有需要时伸出援手。

公司也在脸书上向两人表达祝贺，肯定他们在紧急情况下迅速采取行动、协助保护公众与乘客安全的表现。