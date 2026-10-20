我国中央公积金制度连续两年获评为全球最佳的A级退休养老制度，整体得分从去年的80.8分提高至82分，在55个受评制度中排名第四，并继续位居亚洲之首。

国际咨询公司达信（Marsh，前称美世Mercer）、特许金融分析师协会（CFA Institute）及澳大利亚蒙纳士大学商学院，星期二（10月20日）联合发布2026年全球养老金指数报告。

这项已迈入第18年的年度评比，从退休收入是否充足、制度能否长期持续，以及制度是否健全可靠三方面，评估各地的退休养老制度。其中，退休收入充足程度占总分40%，可持续性占35%，制度健全程度占25%。

今年的报告涵盖全球55个退休养老制度，涉及约三分之二的世界人口。多米尼加共和国、肯尼亚和卡塔尔首次纳入评比。

共有六个退休养老制度取得至少80分，获评为最高的A级。荷兰以85.8分蝉联榜首，丹麦和冰岛分别以84.1分及84分排名第二和第三。新加坡以82分排名第四，以色列和澳洲紧随其后。

我国去年首次获得A级，成为亚洲首个跻身最高评级的退休养老制度。

在三大评估指标中，我国的制度健全程度表现尤其突出，取得90.4分，与挪威并列全球第二，仅次于芬兰的90.5分。退休收入充足程度得82.8分，可持续性则得75.3分。

亚洲其他受评国家和地区中，香港以71.2分排名第二，获评B级；马来西亚以61.1分排名第三，获评C+级。