明年春节期间，新加坡来回怡保的直飞机票出现1421元新高，比过去最高1100多元还贵许多。受访专家点出选择有限等两大原因，而怡保游子也纷纷另作打算。

《新明日报》往年报道，春节期间新加坡往返怡保的机票价格都会飙涨，过去几年的最高价格为1100元左右。然而，有游子日前就指出，明年农历新年期间怡保来回机票再飙升，已经破了1400元的门槛。

记者查询，截至19日下午，酷航网站显示明年2月4日（小年夜）至2月9日（正月初四）期间，新加坡来回怡保不含托运行李的机票价格已来到1421元新高。

经进一步查询，从1月31日起到2月14日之间的价格都差不多在这个范围，也就是说即使提早几天回去或是初七之后返新，价格也不会变便宜。

旅游咨询顾问蔡永兴受访时指出，国际油价今年受中东局势影响，加上机场税等额外支出，机票涨价在所难免。

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他也指出，航空公司普遍采用收益管理的模式来卖票。以一架载客量230人的客机为例，航空公司会首先将一定数量的座位设为优惠票价，待这批座位售罄后，剩下来的座位就会以更高价位出售。“所以，价格现在来到1400元的水平，可能是因为价格较低的座位已被抢空。”

《新明日报》曾报道，亚航于去年4月停飞新加坡至怡保的直飞航线。同年年底接替进驻的峇迪航空也在仅营运约五个月后，于今年5月宣布暂停这个航线。目前，新加坡来回怡保的直飞航线仅有酷航运营。

蔡永兴说，航线仅由一家航空公司运营，选择有限导致僧多粥少，也可能会推高票价。

游子纷另作打算

来自怡保的胡馨莹（25岁，审计师）今年刚来新工作。她坦言：“以前就听说过年回家很贵，没想到一年比一年贵。”

她说，会考虑从新加坡搭巴士或从柔佛搭乘ETS列车直达怡保。不过，目前春节回怡保的单程巴士票价已介于80元至270元，因此更倾向于性价比较高的列车，但明年春节的车票还没开卖。“我会留意列车放票时间，可能会很难抢。”

怡保游子陈慧丽（43岁，餐饮业）认为，明年春节的机票过于昂贵，下不了手订购，再加上何时能请假尚未确认，是否春节回去过年还是个未知数。“如果实在不行，就会考虑改成12月回去过圣诞节，新年就不回去了。”

完整报道，请翻阅2026年10月20日的《新明日报》。