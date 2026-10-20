为帮助员工及早察觉同事的心理困扰，并提供适当援助，工作场所安全与卫生理事会将增加400个全额津贴培训名额，让更多企业培训员工成为职场心理健康的第一线支援人员。

财政部兼人力部高级政务次长黄伟中，星期二（10月20日）在心理健康联络网（Well-being Champions Network）的年度活动上，宣布这项消息。

新增的400个名额，供员工免费参加半天的“心理健康第一线支援人员”（Well-being First Responder）培训课程。每家企业最多可提名两名员工，之前未获得培训名额的企业将获优先考虑。

这项课程主要教导员工如何识别同事可能出现的情绪困扰、主动展开关怀对话，以及协助有需要的同事寻求适当援助。课程原价为每人300元，此前提供的500个全额津贴名额已全数额满。

黄伟中指出，职场心理健康问题往往不容易察觉，员工即使面对心理压力或职业倦怠，表面上也可能看不出异样。若问题长期得不到关注，最终可能影响工作表现和满足感。

工作场所安全与卫生理事会自2023年推出心理健康联络网以来，已有800家企业加入，培训超过2000名职场心理健康大使。联络网让不同行业的成员交流经验、互相学习，并接受相关培训。

黄伟中说，随着联络网不断扩大，接下来的重点是进一步提升企业支持员工心理健康的能力。“当同事遇到困难时，是否有人会察觉？他们是否知道该如何回应，以及到哪里寻求帮助？”

与义安理工学院及心理学会合作 加强培训和专业支援

除了扩大基础培训，联络网也将与教育机构及心理健康专业团体合作，帮助企业建立更完善的员工心理健康支援机制。

在黄伟中的见证下，负责运营联络网的Kaleidoscope Labs公司，星期二分别与义安理工学院及新加坡心理学会签署谅解备忘录。

根据协议，Kaleidoscope Labs将与义安理工学院联合开发一系列职场心理健康培训课程，内容涵盖如何及早提供援助、设计员工心理健康计划，以及在整个企业落实相关措施。

首个课程“职场身心健康第一线支援：心理健康知识与早期干预”，预计明年第一季度推出。

另一方面，Kaleidoscope Labs将与新加坡心理学会合作，协助企业更有效地识别需要专业援助的员工，并建立转介渠道，让员工在有需要时获得注册心理学家的评估及辅导。

黄伟中在活动上呼吁雇主和企业领袖，积极提名员工参加获津贴的培训课程，并认真检视企业内部的现有措施是否有效、找出有待改进的地方，并采取具体行动，让关注员工心理健康成为日常工作的一部分。

出席活动的科艺工程（Kelington Engineering）企业与业务发展高级经理吴祺瑞（36岁）受访时说，他有意报名参加培训，并希望成为公司的职场心理健康大使。

他认为，同事之间相互关心，不仅有助提高工作效率，更重要的是让大家“有着健康心灵，从中找到工作与生活之间的平衡”。