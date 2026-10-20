两年前决定全面吸纳消费税和服务费，莆田创办人方志忠坦言每个月营业额少了百万元，但为回馈食客宁愿少赚一点也“绝不回头”。

2000年从中国来新，方志忠当年由于思念家乡莆田的味道，遂在吉真那路开了第一家“莆田”。转眼26年，“莆田”目前在本地拥有10多家门市。

2024年8月，集团宣布调整价格，在全岛莆田餐馆全面净价收费，自行承担9%消费税和10%服务费，相当于食客每餐当即可省下近20%的花销。方志忠当时说，这么做是为了让支持品牌的顾客减轻消费压力。

不打算改变做法

方志忠日前在莆田吉真那路老店接受《新明日报》访问时坦言，这个做法确实导致每个月少收超过100万元的营业额。虽然是一笔不小的数目，但为了回馈一路相挺的顾客，集团并不打算改变做法。

“若是没有新加坡顾客的支持，莆田哪里会有今天，给顾客一些优惠回馈又怎么样？既然说免了，我就不想拿回来，接下来还是会这样，没有退路。”

过去26载，走过疫情期间的困境，集团2024年7月又受字节跳动集体食物中毒事件牵连，尽管第三方独立实验室检测证实，莆田送检的所有食品样本完全符合食品安全法规，但因中央厨房被暂停营运及销毁大量食物等，集团遭受七至八位数损失。

面对挫折，方志忠说，支撑他挺过去的，是对餐饮业的热爱。

“如果只是要做生意，选择太多了。选择做餐饮，必须是因为真的爱这个行业。我既然选择了这个行业，我觉得我要认命。我不需要赚太多的钱，只要顾客觉得这个品牌好，愿意过来多支持，我觉得最终赚的也不会少。”

完整报道，请翻阅2026年10月20日的《新明日报》。