新电信移动今年3月连续三天发生移动服务中断，影响约72万名个人及企业用户。资讯通信媒体发展局调查后认定，事故本可避免，决定罚款100万元。

资媒局（IMDA）星期二（10月20日）发文告，公布新电信于3月16日、18日和19日发生服务中断的原因及罚款考量。调查确认，事故并非网络攻击所致，而是新电信在冷却器系统维护、监测及网络流量管理方面存在不足。

资媒局指出，3月16日的服务中断源于新电信一座电信机房的冷却器系统故障。新电信的供应商在定期维修后，未按标准作业程序重新开启控制水流的手动阀门，加上新电信没有主动监测阀门及水流，导致电信机房的移动网络设备过热并关闭。

至于3月18日和19日的服务中断，则是因为新电信在前一次故障后，将5G移动网络流量转移至另一座电信机房，导致那座机房的网络流量增加。

由于网络数据包优化器（network packet optimiser）当时被停用，加上那座机房的软件存在错误，部分用户在这两天傍晚时段出现间歇性连接问题。这种优化器通过选择最佳数据传输路径，提高传输效率，减少延迟。

延伸阅读 新电信服务中断影响逾60万用户 资媒局展开调查

资媒局：三起事故本可避免

资媒局指出，这三起事故都在新电信能够控制和避免的范围内。如果新电信落实稳健的管理框架、作业程序和监测系统，更好地监控受影响机房的冷却系统，16日的事故原可避免。至于18日和19日的事故，若新电信更审慎地确保另一座机房能够应付转移过来的额外网络流量，服务中断也可避免。

在决定罚款金额时，资媒局考虑到事故影响的用户人数众多，服务中断的规模和影响显著。不过，当局也考虑到新电信在调查过程中充分配合，并逐步恢复受影响用户的移动服务，先恢复4G服务，再陆续恢复5G服务。

新电信也主动向受影响的个人及企业用户提供5元至10元的补偿，总额约800万元。

新电信事后已采取补救措施，防止事故重演，包括加强冷却系统的维护程序和监测、修复另一座电信机房的系统，以及进行演习，以更好地测试网络故障转移机制的有效性。

资媒局强调，电信公司是提供关键服务的业者，服务可靠性必须达到严格的标准。业者须妥善规划、设计和运营具韧性的网络，并采取措施，确保服务中断时能迅速恢复服务，把用户受到的不便减至最低。

当局说，若发现电信公司存在疏失，将毫不犹豫地依据《电信法令》采取严厉行动，包括处以罚款。

新电信曾在2024年10月发生固线电话服务中断，导致部分紧急热线和公共服务电话无法接通，影响约50万名用户。资媒局当时考虑到服务中断的规模和影响，以及修复系统所需的时间，向新电信处以100万元罚款。

新电信：会继续加强系统 提供可靠服务

新电信新加坡首席执行官黄天聪答复《联合早报》询问时说，新电信接受资媒局的裁定及100万元罚款，并对服务中断及给客户造成的不便深感遗憾。

他说，事故发生后，新电信立即采取补救措施，包括投入大量资金改善网络设计、加强冷却器系统及相关领域的监测程序，以及利用人工智能等新技术进行演习，以更好地测试网络故障转移机制的有效性。新电信也向受影响的客户提供了总额近800万元的补偿。

黄天聪说，网络的可靠性和韧性一直是新电信的首要任务，公司将继续加强系统，为客户提供可靠的基本连接服务。