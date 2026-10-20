最近几天，大家的注意力或许都被烟霾占据了，但对莘莘学子来说，这几天正是考试季节。

一般上，从9月份的小六离校考试开始，本地政治人物多少都会贴文勉励应考的学生，成绩放榜时也不忘说些“考试成绩不会定义你的人生”之类的话。

其中，社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康一边祝福A水准会考考生一切顺利，一边“重温旧梦”，时隔40年再次挑战A水准会考考题。

王乙康尝试回答第一题的时候，一旁的学生便忍不住感叹：“部长，如果有那么容易就好了。”

好不容易答出两题后，他才发现，自己费了一番工夫解答的题目，原来只值那几分。难怪被问到愿不愿意再考一次A水准会考时，他立刻回答：“才不呢，我为什么要这么做？”

或许他本来就不用这么折腾，像盛港集选区议员蔡庆威这样，趁走访选区之便，顺便为即将参加小六会考的学生打打气就好：

小六会考9月底结束，一众考生交上考卷后，少不了想着接下来要怎么疯、怎么玩，但内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭的儿子恐怕是例外。

原因是，吴培铭竟然给儿子准备了一道“最后的数学题”：儿子必须算出电脑密码，才能重新获得电脑的使用权。

这类社媒贴文都相当有趣，不难理解政治人物为什么会在考试季节分享这类内容。无论是亲自挑战考题，还是用一道数学题跟孩子开玩笑，都能拉近与公众的距离，也让备考的学生知道，连部长都记得考试的滋味。

不过，新加坡不是一直在努力减轻学生的考试压力吗？为什么每逢重要考试，考试依然像是整个社会的大事，连政治人物都得出来打气？

教育改革淡化成绩 社会观念难以转移

教育部近年来确实采取了不少措施，尝试淡化考试和成绩在学习过程中的地位。例如，小学一、二年级不再举行考试，也逐步取消各级年中考试；小六会考则从过去的T分制改为积分等级制，希望减少学生之间过于细微的分数比较。

但制度变了，观念却未必跟上。考试成绩毕竟关系到升学机会，进而影响学生接下来走什么样的教育路径。即使我们知道成绩不代表一切，也很难完全不在意成绩。

这让“考试成绩不定义你的一生”这句话显得有些微妙。

每逢考试季节，我们总会听见类似的勉励。一些后来在社会上取得成就的人，甚至会公开自己当年的考试成绩，告诉学生，即使当年没有考得特别好，依然可以出人头地。

这些故事固然有鼓励作用，但仔细想想，我们似乎还是习惯用另一种成功来证明，考试失利并不可怕，仿佛一个人即使没有考好，也得在日后闯出一番成绩，才能证明当年的分数没有定义自己。

考试成绩放榜时，总是有人欢喜有人愁。（海峡时报）

另一方面，如果我们每逢考试和成绩放榜，都需要集体提醒学生不要太在意成绩，这是否恰巧反映出考试在我们心目中的分量依然相当重？

政治人物在会考前后发文帮学生打气，并不意味着他们不认同教育改革，因为鼓励学生认真应考，跟提醒他们不要把成绩看成人生的终极裁决，两者并不矛盾。

问题是，我们除了考试，还能不能用其他方式来谈学习、成长和成功？

例如，孩子考完试后，我们除了问他考得怎么样，可以留意他在哪些方面进步了，并适度予以赞美；孩子的成绩若不如预期，我们除了告诉他不要灰心，更要陪他一起找出下一步可以怎么走。

这些问题没有标准答案，也不代表家长从此不该关心成绩。但如果教育改革希望孩子拥有更宽广的学习空间，社会对成功的想象或许得跟着拓宽。