两名分别为15岁和17岁的少年涉嫌潜入红山一家迷你超市，偷走约2100元现金及290包香烟，总值超过5000元。警方接获报案后展开调查，在短短10小时内将两人逮捕。

新加坡警察部队星期二（10月20日）发文告说，警方星期一（19日）上午约7时15分接获报案，得知惹兰红山一家迷你超市遭人破门行窃。

根据文告，店内约2100元现金以及价值3000元左右的290包香烟被盗，损失总额约5100元。

中央警署警员随即展开调查，通过实地走访，并借助警方电眼及闭路电视画面，确认两名涉案少年的身份，在接获报案后10小时内将他们逮捕。

警方同时起获462元现金及203包香烟，并将这些物品扣押作为呈堂证物。

两名少年将在星期三（21日）被控上法庭。根据《刑事法典》第451节条文，破门行窃一旦罪成，可被判最长10年监禁及罚款。

警方提醒业主，即使只是短暂离开，也应确保门户、卷帘门及窗户妥善上锁，并避免在店内存放大量现金或贵重物品。

警方也建议业主安装防盗警报器、感应式照明灯及闭路电视，并定期检查，确保保安设备运作正常。

调查还在进行中。