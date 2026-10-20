百汇东岸医院设立专门科室，为年长者及有睡眠问题的患者提供专科护理与相关服务，以应对人口老龄化及日益增加的健康需求。

百汇东岸医院星期二（10月20日）推出百汇东岸乐活中心（Parkway East Live Well Centre），设立老年专科诊所和百汇东岸睡眠诊疗室。

医院首席执行官许德霖受访时说，院方留意到社区人口日趋老龄化，居民对老年护理、睡眠检查和相关治疗的需求也有所增加，因此决定设立中心。

他说：“中心采取以人为本，而非以疾病为中心的护理模式，照顾患者整体的医疗需求，而不只是针对某一种疾病提供治疗。”

他也指出，中心目前提供老年专科和睡眠诊疗服务，未来希望进一步扩展，包括探讨上门护理的可能性。

新设立的老年专科诊所是医院首个老年医学专科诊所，由老年专科医生萧俊才负责看诊，主要照顾有复杂或多重健康需求的年长者。

萧俊才受访时说，年长者常见的问题包括失智症、记忆力衰退、行动不便、反复跌倒、肌肉萎缩及骨质疏松症等。这些问题可能同时出现，影响身体功能及日常生活自理能力。

“我们会为患者进行比较全面的评估，找出问题背后的原因，再根据他们的情况，建议适当的治疗或支援。”

诊所也与物理治疗师、职业治疗师、语言治疗师及营养师合作，为患者提供跨专业照护。若年长者适合参与社区活动，诊所也计划与护联局（AIC）等机构合作，协助他们参与相关活动，并获得所需的社区支持。

东海岸集选区议员、律政部长兼内政部第二部长唐振辉主持开幕仪式。

唐振辉致辞时说，让年长者能够在熟悉的社区安老至关重要，因此社会应加强前端护理。

他说：“我们不能只着重于照顾病患，也必须照顾健康的人。”

东海岸集选区议员、律政部长兼内政部第二部长唐振辉（左起）出席百汇东岸医院老年专科诊所和睡眠诊疗室的开幕仪式。陪同在旁的是医院首席执行官许德霖，正在讲解的是老年专科医生萧俊才，前保健卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生（后排）也出席仪式。（谢智扬摄）

他指出，对健康人士的照护不能局限于医疗或身体健康层面，也应重视个人的社交和心理健康。

中心的另一大重点是睡眠诊疗室。呼吸内科及危重症科顾问医生黄俊雄指出，睡眠呼吸暂停症可能导致患者在睡眠期间反复出现呼吸中断，影响睡眠质量。

他说，患者未必察觉自己曾多次醒来，有些人甚至认为夜间频繁醒来或白天疲倦是正常现象。

“有些人已经习惯了这种睡眠状态，以为自己睡得没问题，但实际上，身体可能已经受到影响。”

长期未获处理的睡眠呼吸暂停可能增加高血压、心脏病及中风等健康风险，因此及早评估十分重要。

百汇东岸睡眠诊疗室通过记录患者的脑电波、呼吸气流、胸部起伏及腿部活动等数据，协助医生评估睡眠质量和诊断睡眠相关疾病。