烟霾带动人们对空气净化器的需求，以致本地近期出现起价和缺货的情况。为此，有消费者转向中国电商平台网购并直运本地，希望尽快到货以保障家人的健康。

育有三个孩子的消费者张雪玲（43岁，公务员），最小的孩子只有6岁，家中还有一名70岁的年长者。她上周询问了两家零售商，其中一家告诉她，全岛的空气净化器都已售罄。

她最终买到两台空气净化器，售价分别为499元及799元，合计1298元。

张雪玲说：“现在已经顾不上品牌了，只希望能保护家里的孩子和老人。”

电子产品零售商JF Elite店员受访时说，近期空气净化器需求旺盛，单是上周，一天就售出20多台。她透露，店内有一款空气净化器的售价从459元调涨至599元，涨幅约30%。

前官委议员郑恩里上星期五（16日）在脸书指出，政府应该立法禁止商家不合理涨价。他截图指出，原本售价258元的空气净化器，在一些平台竟卖到1300多元。

竞消委：未接获防霾产品涨价投诉

新加坡竞争与消费者委员会答复《联合早报》询问时指出，作为新加坡负责竞争与消费者保护的监管机构，竞消委并不管制商品与服务的价格。商家可根据供需情况及营运成本等因素，独立自主地定价。

不过，竞消委鼓励消费者货比三家，以作出明智的购买决定。若发现疑似反竞争行为，可向竞消委举报。

竞消委说，商家必须确保价格信息透明。根据《消费者公平交易法令》，若商家在价格上，包括涨价原因，作出虚假或误导性陈述，可能构成不公平交易行为。消费者若遇到不公平行为，可向新加坡消费者协会寻求协助。

目前竞消委没有接获防霾产品涨价的投诉，因此并没针对这些商品的价格上涨采取具体行动。

实体店货源紧张，而一些型号的空气净化器通过本地网购平台预订要一个月后才能到货，因此有消费者转向中国电商购买空气净化器，直接寄到新加坡。

消费者吴吉峰（56岁，工程师）受访时说，10月10日通过京东小米官方旗舰店购买一台空气净化器，售价约人民币740元（约140新元），另购过滤芯，售价177元人民币。经折扣再支付9%消费税，整体价格仍比在本地电器店或电商平台购买便宜。

他说：“选择从中国网购，主要是因为小米新加坡官方旗舰店已经缺货，也怕从本地代理商买到旧货或假货，因此选择跟京东官方旗舰店购买。”

商品免空运费，10月10日下单后，16日便送到新加坡。

不过，从中国购买的不便之处是插头规格不同，须使用转换插头。

环境局：空气净化器目前不在管制清单

今年7月1日起，消费者从网购平台进口的家用电器，例如冰箱、热水器和衣服烘干机等，若不符合我国节能标准，每次进口罚款最高可达1万元。国家环境局受询时说，空气净化器目前不在当局管制的商品清单内。