不法分子在社交媒体刊登虚假广告，宣传适合年长者的活动与课程、水上健身活动及回收计划等，诱骗公众下载恶意软件行骗。警方自2026年4月以来，已接获至少62起相关诈骗案，损失金额达98万9000元，吁公众提高警惕。

新加坡警察部队星期二（10月20日）发文告说，在这类诈骗中，受害者会在脸书等社媒平台看到虚假广告。骗子过后会以活动报名或安排服务为由，诱导受害者下载安卓软件包（又称APK）。

警方指出，受害者安装软件包后，会接到骗子冒充为政府官员或银行职员的电话。骗子谎称受害者的手机或银行户头遭入侵，或称受害者涉及刑事案件。

骗子过后会诱骗受害者转账、透露银行户头资料或个人信息，或被要求交出贵重物品助查。在一些案件中，骗子利用安装在受害者手机上的恶意软件，在未经授权的情况下直接从其银行户头转账。

受害者一般在发现户头出现未经授权的交易后，才惊觉自己受骗。

警方呼吁公众，只通过官方应用商店下载应用程序，切勿通过未经认证的渠道，或点击不明人士提供的链接下载应用程序；切勿关闭手机上的安全防护功能，如Google Play Protect；切勿向陌生人转账、交出贵重物品或提供个人联系方式。公众也切勿应不明人士的要求，将金钱或贵重物品放置在指定地点。

警方强调，新加坡政府官员绝不会要求任何人转账，或将贵重物品转交给不明人士；不会要求任何人提供银行户头登入信息、指示任何人从非官方渠道下载手机应用，或把电话转接给“警察”或其他政府官员。

公众可通过“ACT”步骤来自我保护。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。

若想了解防范骗案的更多信息，可拨打ScamShield热线1799或上网（www.scamshield.gov.sg）查询，也可拨打1800-255-0000或登录警方官网提供诈骗线索。