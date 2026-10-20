科技、创新和产业发展对公共政策的影响越来越大，新加坡和瑞典将结合双方在这些领域的经验，合作加强公共部门人才培训，包括安排我国高级官员到斯德哥尔摩参加为期一周的学习项目。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院星期二（10月20日）在尚达曼总统对瑞典进行国事访问期间，分别与斯德哥尔摩经济学院（Stockholm School of Economics）和瑞典皇家理工学院（KTH Royal Institute of Technology）签署谅解备忘录，深化公共政策研究、学术交流和公共部门领导人培训等方面的合作。

根据李光耀公共政策学院星期二发出的文告，学院将与瑞典皇家理工学院合作，为现有的高级管理课程设计和开办为期一周的斯德哥尔摩海外学习项目。两院也将探讨为公共部门领导人开设其他培训课程。

李光耀公共政策学院的高级管理课程为期三周，旨在帮助高阶管理人员提升应对复杂政策挑战和推动改革的能力。课程结合课堂学习与海外考察，目前包括为期一周的瑞士苏黎世学习之旅。

学院与斯德哥尔摩经济学院则将加强政策研究和学术合作，包括定期举办论坛，汇集亚细安和北欧的学者、政府官员、业界领袖和民间社会代表，共同探讨政策挑战。具体项目和活动将在日后公布。

尚达曼：新瑞两国可相互借鉴经验

在瑞典进行国事访问的尚达曼总统，星期二（10月20日）参观当地非营利组织Fryshuset的设施，与正在打篮球的学生交流，还亲自上场一试身手。Fryshuset通过社会项目、教育培训、就业指导和创业支持等，帮助青年发展潜能，并协助有可能误入歧途的青年融入社会。（海峡时报）

尚达曼总统星期一（19日）晚间出席瑞典国王卡尔十六世和王后西尔维娅为他举行的国宴时，也强调新瑞两国相互学习的重要性。他在祝酒词中提到，瑞典和其他国家一样，面对各种社会挑战，也正努力寻找解决办法。

“但瑞典一直有许多值得新加坡学习的地方，你们开展的各种尝试也值得我们借鉴。同样的，新加坡也有一些经验可以与你们分享。”

尚达曼指出，瑞典在多个领域拥有深厚的专业知识，创业文化蓬勃，孕育了众多独角兽企业，同时重视社会平等。他也肯定瑞典在国际事务和环境保护方面的贡献，以及瑞典人民对海外人道援助事业的支持。

他说，新加坡和瑞典都是小国，都坚定支持多边主义和尊重国际法，也重视投资人民和长远发展。两国过去60年不断扩大合作，并在过程中逐步建立互信。

两国深化洁净能源合作

能源是新瑞接下来深化合作的其中一个重点领域。根据新加坡能源市场管理局和瑞典气候与企业部星期二发出的联合文告，两国将深化洁净能源转型合作，包括氢能和氨能等新兴能源技术，以及区域电网互联和高压直流输电（High Voltage Direct Current）技术。

两国星期二也举行高级别能源会议，探讨未来能源系统发展和进一步合作的机会。瑞典商业署（Business Sweden）也将参与本月在我国举行的新加坡国际能源周。

尚达曼会晤瑞典首相及国会议长

尚达曼总统（左）会见瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson，右）。两人欢迎新瑞持续扩大合作，从贸易和国防科技等传统领域，逐步拓展至能源、创新和绿色科技。（数码发展及新闻部提供）

尚达曼在访问期间也会见多名瑞典政要，包括首相克里斯特松（Ulf Kristersson）和国会议长诺伦（Andreas Norlén）。

根据我国外交部文告，尚达曼与克里斯特松欢迎新瑞持续扩大合作，从贸易和国防科技等传统领域，逐步拓展至能源、创新和绿色科技。

两人也讨论如何深化亚细安与瑞典及欧盟的合作，包括配合新加坡明年担任亚细安轮值主席国，以及亚细安与欧盟建立关系50周年，推动制定促进数码贸易的规则。

尚达曼与诺伦及其他国会议员，则就欧洲和亚太局势交换意见。双方认为，新加坡和瑞典应携手维护以规则为基础的多边体系。

尚达曼总统（左一）10月19日在瑞典国会议长诺伦（左二）陪同下参访瑞典国会。随行的社会及家庭发展部长马善高（右三）、人力部兼能源贸工部政务部长符策翔（右二），以及国会议员李乃怡（左四）和维凯（左三）也陪同参访。（海峡时报）

尚达曼星期天（18日）也与瑞典反对党领袖、社会民主党党魁安德松（Magdalena Andersson）会面，就区域和国际课题交换意见。安德松曾于2021年至2022年出任瑞典首相。