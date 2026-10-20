烟霾强势来袭，一名新加坡国立大学的学生担心较难自行领取口罩的年长者没有口罩用，自发推出“新加坡同心”计划，自费数千元购买N95口罩，并上网招募130多名志愿者，为有需要的居民送暖。

发起计划的国大生，是国大计算机科学系四年级学生林鸿富（25岁）。

林鸿富接受《联合早报》采访时说，他萌生派发口罩的念头，源于父亲是德士司机，阿嫲则习惯四处收集纸皮打发时间。两名长辈顶着烟霾天外出，让他感触很深，也意识到其他家庭和户外工作者可能同样受空气质量恶化影响。

他说，政府虽通过自助机和民众俱乐部派发口罩，但部分年长者难出门或不知领取点；自助机常排长龙，民众俱乐部约傍晚6时关闭，对白天上班、想代家人领取者不便。

林鸿富说，政府现有的措施已经发挥作用，他的计划则是“查漏补缺”，希望把口罩送到有需要、却可能被遗漏的人手中。

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有了初步想法后，林鸿富便着手筹备，从制定计划、寻找口罩货源，到规划派送区域，都亲力亲为。他也运用大学所学的计算机知识，搭建网站，并于上星期五（10月16日）正式启动“新加坡同心”（SG As One）计划，再通过网络论坛Reddit宣传，让更多人士知道这项计划。

林鸿富告诉记者，这个计划旨在凝聚志愿者和社区居民的力量，把口罩送到有需要者的手上。

居民可通过网站提交口罩申请，方便他统整需求；有意帮忙的公众则可报名成为志愿者。此外，计划也设有“楼栋协调人”（Block Host）机制，由协调人汇总同一座组屋邻居的需求，再统一领取口罩，分发给有需要的住户。

林鸿富会根据收到的申请和地点协调人汇总的数字，整理全岛各地所需的口罩数量，再依照志愿者的分布安排派送。由于口罩数量有限，申请者不一定能分配到口罩。

林鸿富也一手包办了筹备和协调工作，他通过WhatsApp联系上百名申请者，再根据各住址和志愿者的分布安排人手，尽可能提高派送效率。

“我也借助人工智能规划人手安排和派送路线。”

目前已有超过130人报名成为志愿者，另有超过20人报名在指定组屋担任协调人。

克服网购到货时滞 掏5000元向本地商买货

除了协调人手，寻找口罩供应也是另一道难题。初步估计，林鸿富需要约3000个口罩。他原本考虑从网上购买，但部分订单需要长达两周才能送达。考虑到烟霾情况不断变化，等候网购口罩并不实际，因此他自掏腰包，目前已经花费约5000元向本地转售商购买口罩。

林鸿富的计划于星期二（20日）傍晚正式启动，先把600多个口罩交给一名住在麦波申、已汇总约63户居民需求的协调人，过后再与一名志愿者到宏茂桥，挨家挨户派发约500个口罩。

谈到计划的经费时，林鸿富说，他是自动贩卖机公司Vector Vending的创办人，有一定的资金能力，因此希望善用自身资源，为社区尽一分力。他强调，发起这项计划并非为了商业利益，而是希望回馈社会。

对他而言，计划的意义不在于规模有多大，而在于能否真正帮助有需要的人。“看到年长者脸上的笑容，一切都值得了。”