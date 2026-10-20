当一小时PM2.5悬浮颗粒浓度达到每立方米251微克或以上的非常高水平时，雇主须禁止年长者、孕妇，以及患有慢性心肺疾病等较容易受烟霾影响的员工，从事户外工作；健康员工的户外工作也应减至最低。

人力部星期二（10月20日）发布额外的烟霾期间工作指导原则，要求雇主除了参考24小时空气污染指数（PSI）预报，提前规划户外工作外，也须根据当天的一小时PM2.5变化，及时调整工作安排。

根据最新指引，当一小时PM2.5浓度介于每立方米56微克至150微克的偏高水平时，雇主应避免安排上述较易受烟霾影响的员工，从事激烈的户外工作。

当一小时PM2.5浓度进一步升至每立方米151微克至250微克的高水平时，易受烟霾影响的员工，就应避免户外工作。

雇主还应采取适当的防护措施，例如使用机械辅助设备、实行工作轮换制、提供室内休息时间，并确保员工获取足够水分。

当一小时PM2.5浓度处于每立方米151微克至250微克的高水平，且无法避免户外重劳动力工作时，雇主应提供N95或同等级别的口罩给员工。当一小时PM2.5浓度处于非常高水平时，则应提供口罩或适当的呼吸防护装备，并安排员工每小时在室内休息一次。