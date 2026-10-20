我国星期三（10月21日）24小时空气污染指数，预计介于110点至180点之间，属不健康水平。

国家环境局星期二（20日）傍晚发布的预测显示，我国及周边地区星期三将有阵雨。然而，由于风向预计将从东南偏东方向吹往东南方向，印度尼西亚加里曼丹林火产生的烟霾可能会飘向新加坡。

至于未来几天，我国周边部分地区预计会出现阵雨，但火点和烟霾情况可能仍将处于高位；特别是在经历了多日干燥天气的地区，依然存在出现严重跨境烟霾的风险。

除马来西亚半岛、印尼苏门答腊中北部，以及婆罗洲北部有阵雨预报外，包括新加坡在内的亚细安南部地区，干燥天气预计将持续。

亚细安南部地区的风向，预计将从东南偏东方向吹往西南方向。

截至星期二晚上8时，我国西部地区一小时PM2.5悬浮颗粒浓度再度显著上升，达每立方米93微克，属本地最高；北部、南部和中部的PM2.5指数也比下午稍微增加，介于每立方米32微克至80微克；东部的PM2.5指数则稍微有好转，达每立方米54微克，回落至正常水平。

24小时空气污染指数（PSI）则变化不大，目前介于85至141点。除了北部最低呈适中水平，其他四个地区都处于不健康水平，西部和中部较高，分别为141点和122点。

环境局说，除苏门答腊北部和中部、马来西亚半岛部分地区，以及婆罗洲北部在星期二出现阵雨外，亚细安南部地区的天气情况依然干燥。

加里曼丹和苏门答腊探测到大范围的热点，在加里曼丹、苏门答腊、苏拉威西和巴布亚的部分地区观测到中度至浓密的烟霾。

加里曼丹南部和东部，以及苏门答腊南部和中部的多个空气质量监测站报告了“不健康”至“危险”的水平。