金属回收公司Beng Cheng Metal私人有限公司因严重安全疏漏，造成一名没有叉车证的主管操作叉车时撞死客工，公司被判罚款25万元。

公司星期二（10月20日）承认一项触犯《工作场所安全与卫生法令》的控状，指公司未采取必要措施保障员工安全与健康。另一项控状交由法官下判时一并考虑。董事林汉伟代表公司认罪。

庭上揭露，致命事故发生在2024年4月16日上午约10时，地点是公司在双溪加株的仓库。公司收集、压捆、打包并出口废金属，也在双溪加株经营主厂区。

死者是孟加拉籍的古玛（Biswas Sanjay Kumar，37岁），入职仅一个月，担任司机。事发当天早上，他驾驶罗厘到仓库载取装废金属的吨袋，每袋重400公斤至500公斤，准备运往主厂区。

未持叉车证的主管林志宽当时驾驶叉车，把吨袋装上罗厘。过程中，死者在帮忙把吨袋的提手挂上叉车时，林志宽移动叉车向前，同时升起货叉，其中一个货叉直接撞上死者颈部，造成死者受重创半昏迷倒地。

林志宽没有召救护车，把死者抬上自己的车，送往黄廷方综合医院，医院职员报警。死者在六天后的4月22日伤重不治。

人力部主控官在庭上列举公司多项严重安全疏漏。她指出，把吨袋提手直接挂上货叉，违反制造商的安全规范；叉车必须按设计用途操作，除非获制造商明确授权，不得加装吊索、缆绳或链条，而公司从未向制造商查询。

主控官也说，公司没有为运送吨袋做书面风险评估，也没制定安全作业程序，员工在无正式指示或指导下载运危险重物。

此外，操作叉车依法须完成受认证的培训课程，但公司15名员工中只有7人受训。主控官说，公司让林志宽和至少另外两名员工无证开叉车。而且，在林志宽入职时，董事林汉伟只叫他熟悉叉车，另一名已经离职的主管也只给他非正式指导，过后他便经常操作叉车。

公司接获七次销案罚款

主控官要求判罚近27万元，并强调公司在2024年已接获七次销案罚款，这些安全违规发生在致命事故前后。主控官指出，安全审计员早前已警告公司须监督风险管控，但管理层只以长期如此操作为由认定安全，无视审计员建议。

公司代表律师请求判罚低于24万元，称公司真心悔过，愿意为行为付出代价。

法官下判时指出，法庭不能忽视公司此前七次销案罚款的不良记录，判公司罚款25万元。

林汉伟原本被控两项触犯《工作场所安全与卫生法令》的控状。控方接受律师担保，林汉伟在支付销案罚款后，撤销这两项控状。

根据《海峡时报》报道，死者是家中唯一经济支柱，留下妻子、当时仅18个月大的女儿和年迈母亲。

他在新加坡工作10年，在家乡建屋并资助女儿读书，希望她日后成为医生。他的遗体已于2024年4月26日运回孟加拉。（人名译音）