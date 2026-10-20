政府有意向大型和豪华车买家征收附加费，让这部分车主继续支付更高的拥车费用。但受访车商认为，目前拟议的最高1万5000元附加费可能不足以起到显著作用，建议增加附加费金额，或以拥车证成价百分比计算附加费。

比亚迪总代理商Vantage Automotive常务董事陈丽群接受《联合早报》访问时说，陆路交通管理局本月8日宣布就汽车拥车证分类建议展开公众咨询后，不少潜在买家到车行询问相关详情。

例如，拟议调整如何影响车价、“收费和回扣制”（Fee-and-Rebate，简称Feebate）分三个和五个级别的差别，以及今明两年购车的车价差距等。

陈丽群说，最后签约买车的顾客，主要是考虑到近来拥车证成价下降，且电动车附加注册费优惠计划税务回扣今年结束，以及车辆减排税务计划的优惠额明年将收紧。

“无论是车商、销售员或买家，大家的结论是，拥车证成价不会因为拟议调整下滑。毕竟，拥车证供应没有因为调整增加，需求也没有因此减弱。”

为解决大众与豪华车组界线逐渐模糊的问题，陆交局拟议合并中小型汽车组（A组）与大型及豪华车组（B组），再根据汽车抵岸价（Open Market Value，简称OMV）中位数划分等级，提供相应回扣或征收附加费。

当局目前提议分成三个或五个等级，回扣和附加费最高各为1万5000元，最终金额有待公众咨询结束后确定。

不过，一些车商对拟议调整有所保留。

车商：大众与豪华车价差够大才能见到效果

陈丽群说，如果拥车证成价约5万元，1万5000元的回扣和附加费金额就不容忽视。但如今，各大车组成价几乎都在10万元以上，拟议的回扣和附加费只占成价约10%，难以达到当局希望看到的效果。

汽车经销商大道集团（Motorway Group）创办人林亚保也持相同看法。他建议使用百分比，例如低价位车辆可获拥车证成价一定百分比的回扣，高价位车辆则须支付成价一定百分比的附加费，去真正扩大大众和豪华车的价差。

二手车商Online Autos老板林心毅认为，应提高高价位车辆的附加费金额，以更好地区分不同车类。

“我觉得分四个级别就好。一是可获得1万5000元回扣的车款，二是中立不受影响级别，三是要支付2万元附加费，四是要支付5万元的附加费。”

他也指出，要避免车商或车辆制造商“钻漏洞”，试图调低车辆OMV，避免进入须支付附加费的级别，各级别之间的具体差距就要够大。“只有当差距够大，调整OMV变得不实际，才可避免这种行为。”

另外，车商欢迎当局考虑使用OMV划分车款等级，但大部分认为，与其使用OMV中位数，更倾向当局提供不同级别的具体OMV的上下阈值。

本田代理商嘉摩哆总裁黄成顺说：“OMV和汇率紧密相连，要是汇率有所变动，同个车款可能因此划入不同级别，从获取回扣变成没有回扣，车商要如何应对？”

沃尔沃汽车代理商Wearnes Automotive董事总经理蔡素芳指出，相对于今年2月生效的特惠附加注册费回扣措施调整，拟议的拥车证调整对整体车辆折旧和转售价值没有太大影响，因为最高1万5000元的回扣或附加费只占了总车价的一小部分。

“目前尚不明确的是，获取回扣、没有回扣和附加费，以及附加费级别的具体OMV阈值到底是什么。”