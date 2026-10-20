永续发展与环境部长傅海燕指出，本地零售商将确保口罩货源充足，以满足公众的购买需求。她也鼓励公众按需购买；并强调只要口罩没有弄脏、受潮、破损或变形，就可以重复使用。

傅海燕星期二（10月20日）视察职总平价超市仓库，了解工作团队补充口罩货源的情况后，在社媒发视频录像说，虽然部分门店可能会暂时出现货源减少的情况，但零售商正在加紧补充库存。

她说：“职总平价向我保证，平价超市和仁益药房（Unity）有充足的库存。公众也可以上网向他们订购。我也了解到他们刚刚从国家储备中提取了口罩货源。”

本地烟霾情况持续，近日有公众发现，全岛的N95和其他等效口罩一度缺货。不少商家称正补充货源，部分门市的N95和FFP2等口罩已陆续上架。

保健卫生部也称，了解公众对近期口罩供应情况的关注，并向公众保证库存充足。

健卫部指出，公众可前往所有职总平价超市门店，以及Guardian、仁益西药房和屈臣氏等药房购买N95口罩或同等口罩。健卫部目前也正与冷藏公司（Cold Storage）、巨人超市及昇菘超市合作，争取在本周末前让所有门店陆续上架售卖N95口罩或同等口罩。

健卫部发言人强调，零售商与零售药房的库存充足。部分门店在补货期间，可能会暂时出现货源不足的情况。

发言人说：“我们向公众保证，健卫部有足够的N95口罩或同等口罩的储备，并已发放部分库存以协助零售商应对上涨的需求。”

除了N95口罩，在减少烟霾颗粒污染颗粒物方面，KN95、KF94和FFP2口罩同样有效。

公众若要获取口罩供应的最新信息，可浏览健卫部网站www.moh.gov.sg/others/haze及官方社媒平台。