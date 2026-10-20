不法分子把受管制武器和弹药夹藏在货物中，企图走私入境新加坡，被移民局人员半途拦截；一名19岁男子疑因涉案正在接受调查。

移民与关卡局星期二（10月20日）在脸书发贴文指出，驻守巴西班让扫描站的执法人员于2026年10月1日，根据综合目标中心（Integrated Targeting Centre）提供的线索，把一个抵境的集装箱移到一旁接受进一步检查。

贴文指出，移民局的一名影像分析师之前在集装箱的扫描影像中发现异样。

在第二轮搜查中，执法人员翻遍集装箱里大小物品，最终从一堆货物中搜出六包和一瓶BB弹、40包玩具枪用的72发装火药纸，以及五把仿真枪。

火药纸是一种带少量火药的小纸片或塑料片。把它装进玩具枪或仿真枪扣动扳机，撞击后会发出“啪”的响声，模拟真实的枪声。‌

这种火药纸常以环形（Ring Caps） 的形式出现，一圈通常有8发或12发。被起获的每包有9圈，每圈8发，一包凑成72发。

这起案件已交由新加坡警察部队调查。一名19岁男子事后在《枪支、爆炸物和武器管制法令》的一项罪名下接受调查。