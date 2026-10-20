淡滨尼96街发生惊险 车祸 ，一辆马赛地轿车在直路行驶时失控，刚驶经交通灯便冲上路中央分界堤，把一整排栏杆铲倒，卡在路堤上动弹不得。

《联合早报》记者在接获通报赶到现场时，路旁已经停了两辆消防车。警方不久后抵达现场，拉起封锁线，同时向数名男女问话。

据现场所见，肇事马赛地猛撞栏杆后，车头右侧毁坏不堪，右前轮应该也受损。一排约10公尺长的栏杆也被马赛地撞得七零八落，扭曲变形。

据观察，破碎的车窗玻璃、零件散落一地，有些还掉落到对向车道。其他车辆驶过车祸路段时，还可听见车轮碾过碎片的“咔吱”声。

撞击声响吸引不少居民下楼看热闹。一位王姓居民告诉记者，车上当时有男有女，驾驶员相信是一名年轻女子。车上所有人相信没有大碍，到场的救护车和消防车不久便相继离开。

王姓居民说，事发地点是一条刚启用不久的直路，平时交通流量不大，没想到会发生意外。

记者在现场采访时，一辆电单车经过时，相信因为路面的碎玻璃而险些翻覆，所幸骑士反应及时才不至于摔车。

新加坡警察部队受询时说，涉事车辆相信在淡滨尼96街往淡滨尼1道方向的路段自行打滑。一名19岁女驾驶正在协助调查。

民防部队透露，一人在事故中受轻伤，但伤者拒绝送院。

警方调查正在进行中。