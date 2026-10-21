中风往往有前兆和异常体征，共和理工学院毕业生陈佳伶因家人突发重病，便根据中风的这些特性，研发出一款可及早发现中风症状的手机应用，并得到校方支持逐步将构想具体落实。

这款名为“中风卫士”（Stroke Guard）的手机应用预计今年底上架，免费供下载使用。

中风的前兆和体征包括面部突然歪斜、口水不受控制，或是单侧手臂或腿部突然无力、发麻等。这个应用系统利用手机摄像头拍摄人脸并分析，评估是否有异常迹象，并根据患者举起双臂时的角度，测试手臂是否无力。

毕业自工程系的陈佳伶（20岁）受访时透露，弟弟和母亲先后经历癫痫和中风，她在看护期间意识到，如果病患和看护者身边有某种监测工具实时提供警示，对于及早发现病情会很有帮助。

“我最初是想针对癫痫开发监测工具，后来我接触到学校的创业浸濡计划，在学习营中发现几个队友的家人也曾中风，而且本地中风病例很常见，所以我想，一般民众或中风康复者对这类科技的需求可能更大，便决定开发这款工具。”

好的概念还须有好的实践平台，才能够实际惠及有需要的人，共和理工学院的“创业浸濡计划”（Entrepreneurial Immersion Programme）就是这样的一个平台。这个计划每学期录取约8名至20名学生，为每一组提供3000元的起步资金，在导师协助下体验创业过程。这个学习周期为20个星期，替代传统的实习。

陈佳伶和三名队友确定了研发方向后，开始大量搜集开源数据和图像。然而，这类实时监测工具面对一个很大的挑战，就是如何确保准确。

陈佳伶说：“导师问我们，如果用户做鬼脸怎么办？我们必须能区分中风症状和一般的面部动作，不能只看脸有没有歪，而且每个人的中风表征也会不同，用肉眼比较难确认。所以，我们必须收集高质量的数据，要不断训练人工智能（AI）模型的辨识力。”

除了利用开源数据，今年4月，团队也与关怀机构（Care Corner）合作，收集活跃乐龄中心年长者的面部数据，提升AI模型的识别能力。

系统利用摄像头拍摄并分析人脸，评估是否有预示中风的异常迹象；它也根据人举起双臂时的角度，测试手臂是否无力。（周国威摄）

最终，团队开发出新系统。它可为每个用户建立专属的基准线，让应用在侦测到异样时才发出警示。目前，系统的测试准确率达到97%。

陈佳伶和队友接下来将分别升学和入伍服役，但他们的研发步伐并未慢下来。团队带着这个项目参与过多项比赛并屡获认可；今年6月，他们还远赴越南参与路演，吸引一些早期投资者的注意。

这个项目也入选专注于医疗科技领域的创业加速器计划。团队准备在新应用供免费使用后，广泛收集用户反馈，并邀请更多具备资讯科技、工程及生物医学背景的专才加入团队，持续优化这款应用。

创业浸濡计划导师陈鏞陞说，这个团队的积极进取和快速成长让他感到欣慰。

“我作为项目导师，主要负责为学生牵线搭桥，协助他们与业界对接。通过协助学生寻找资金、业界专家和合作机会，我们希望能带领更多像‘中风卫士’这样的设计概念走出校园，真正投入市场。”