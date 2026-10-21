新加坡华族文化中心唯一的常设展“SINGAPO人”10月31日起关闭翻新，预计明年底重新开放。更新后的展览除了增添更多元的感官体验和沉浸式展示，也更着重呈现当代新加坡华族文化，以及本地华人的日常生活。

位于中心二楼展厅的“SINGAPO人”自2020年2月开放以来，通过五大展区介绍本地华族文化的演变。截至今年8月，展览累计吸引40万2671人次到访，其中学生6万2119人次。

中心分析每月填写问卷调查的访客资料发现，35岁以下的访客占比最高，为60%至80%；年满60岁的访客则占1%至10%，比率最低。每月访客中，一般超过半数为新加坡公民。

截至今年8月，新加坡华族文化中心常设展“SINGAPO人”累计吸引40万2671人次到访。（特约沈康雄摄）

华族文化中心高级策展人曹世明回复《联合早报》询问时说，“SINGAPO人”常设展连续展出六年多后，部分实体展品已显陈旧，一些互动装置也出现反应迟缓、音响效果欠佳等问题，需要更新或更换。另有访客反映，入场时领取、用于参与互动游戏的无线射频识别（RFID）手环，有时会出现故障。

另外，访客对常设展的期望也在不断提升。曹世明指出，访客虽然长期以来对展览的互动装置及生动活泼的呈现方式给予积极评价，但也希望增添更多互动元素，在内容和展示方式上进一步提升，包括设计更多适合一家大小共同参与的新鲜体验。

“此次翻新让我们有机会在保留访客喜爱元素的基础上，进一步带来全新的体验。”

饮食文化是新加坡华族文化的重要组成部分。图为访客参观“SINGAPO人”常设展时，仔细观看展板上列出的本地各类咖啡饮料名称。（特约沈康雄摄）

常设展翻新后，内容会与未来的新加坡华族历史文化馆相辅相成。

预计2031年建成的华族历史文化馆由华族文化中心发起和管理，将设于毗邻中心的新加坡大会堂。文化馆的内容将沿着新加坡从14世纪前发展至今的历史脉络展开，聚焦的主题包括：港口和早期新加坡贸易、英殖民地的华人聚落、团体组织及社群网络、波折起伏的历史浪潮、新加坡独立后的华社，以及全球城市中的新加坡华人。

展览更新后更聚焦当代本土华族文化与体验

至于“SINGAPO人”常设展，具体更新细节仍在敲定中。曹世明强调，更新后的展览将更着重呈现当代新加坡华族文化。

目前，“SINGAPO人”展览通过“身份新注解”“文化新世代”“多元新融汇”“原创新展望”及“国际新典范”五大展区，介绍华族文化传统如何随着早期华人先辈南来，从中国沿海地区传入新加坡，并与不同方言群体及其他种族的文化交融，逐渐形成新加坡华族的独特面貌，以及本地文化品牌和人才如何走向国际。

谈及拟议中的更新内容，曹世明说，访客未来可循着两大脉络探索展览：以“新加坡华族文化如何塑造你？”为起点，并以“反过来，你又如何塑造新加坡华族文化？”作结。

“展览将探讨华族文化的传承，以及它与其他文化及公共政策的互动，如何共同塑造一种独特且不断演变的本地文化。”

更新后的常设展将采用更清晰的主题架构，并针对新加坡华族文化的不同面向设立专属展区。例如，访客可在一个展区探索饮食文化，在另一个展区认识本地语言特色，并在其他展区了解节庆与习俗。

“这样的安排能让访客更容易掌握展览脉络，并深入探索每个主题。”

许多访客对“SINGAPO人”常设展采用的多媒体设置及互动呈现方式给予积极评价，但近期也有人认为是时候更新展览内容和呈现方式，引入更多互动元素和新鲜体验。图为华族文化中心高级策展人曹世明站在展览入口处的多媒体展示区。（特约沈康雄摄）

翻新后的常设展也计划增添更多元的感官体验。中心正探讨设置让访客触摸展品、闻到食物气味，以及聆听不同语言的体验站。

现有的影音和互动展示也将更新，包括加入展现本地节庆的沉浸式投影，以及让多人同时参与的互动游戏站。中心也正在开发和提升面向小学生的学习之旅。

华族文化中心总裁陈子宇说，中心希望通过此次更新，以更有趣、创新及互动的方式，呈现并推广新加坡当代华族文化。

“我们希望让访客更深入了解新加坡华族文化，以及它独具的新加坡特色。更重要的是，希望访客能享受愉快、尽兴的观展体验，并乐于向家人和朋友推荐翻新后的常设展。”