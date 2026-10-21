印度尼西亚烧芭引发跨境烟霾问题，本地受访消费者更倾向于购买负责任纸浆纸品公司的产品，并表示不介意价差，愿为环保买单，且拒买供应商涉及烧芭的公司所生产的纸浆纸品。

《联合早报》早前报道，针对近期引发跨境烟霾的印尼林火，新加坡环境理事会向亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper，简称“APP”）发出绿色标签认证临时限制通知，要求公司加强监督旗下木料供应商的防火和灭火措施，并每天提交报告，否则认证资格可能被吊销。

环境理事会也要求其他获得绿色标签认证的企业检查供应链，并申报是否向接到环境局预防措施通知书的印尼公司采购木料、纸张或纸浆产品。

记者走访大巴窑和勿洛一带了解消费者对此的看法。受访的12名公众当中，有七人表示，近期受烟霾影响，感受到环境保护的重要，购买纸质品时将会更留意包装上标明的进口商，拒绝购买涉及烧芭等破坏环境行为公司的相关产品。

忻雪玲（34岁）说，她向来重视环保，购买产品时不会只看产品上是否标明“升级版绿色标签认证”（Singapore Green Labelling Scheme，简称SGLS+），也会认真查看生产公司。

“我不会只看表面，只关注产品是否有认证标签，如果标上认证标签，但供应商涉及烧芭等行为的话，不是很讽刺吗？”

另一名消费者雪莉·罗斯（58岁）指出：“身为一名消费者，我们不会购买，希望这能产生一定的影响。这是我们最起码能做的。”

不愿具名的林女士（79岁）也说，就算其他品牌的纸质产品价格更高，也不会考虑购买不负责任供应商的产品。

不过，另有五名公众指出，他们并没有关注相关新闻，鉴于目前烟霾情况有所好转，购买纸质产品时不会特地查看供应商或标签。

记者走访三家连锁超市时发现，店内仍在售卖由亚洲纸浆纸品公司进口并分销的Paseo品牌厕纸。这三家超市分别是位于勿洛中心的平价超市和昇菘超市，以及大巴窑一带的巨人超市（Giant）。

据观察，陈列纸巾、厕纸和厨房用纸等产品的货架上，只有少数产品是由亚洲纸浆纸品公司进口及分销的，其他产品则来自马来西亚和中国等地。

超市：未将产品下架 密切留意事态发展

平价超市发言人在答复《联合早报》询问时说，职总平价集团认真看待负责任的采购行为，并要求供应商遵守相关的环境法规，恪守负责任的商业操守。

“我们正密切关注本区域烟霾情况的发展，并已经主动联系相关供应商，进一步了解报道提到的关注事项，以及供应商所采取的应对措施。我们会继续根据可靠的信息，包括有关当局的调查结果，并适时检讨下一步行动。”

冷藏公司（Cold Storage）和巨人超市答复《联合早报》询问时指出，正在和代理Paseo品牌的供应商，也就是亚洲纸浆纸品公司协调。

“现阶段我们尚未将产品下架，但我们和有关当局及供应商正在密切留意事态发展，若有任何正式的监管指示，我们将采取适当的行动。”

此外，两家超市并未观察到相关产品的销量因此受到显著影响。与此同时，超市也在自家品牌产品溯源方面作出努力，要求合作伙伴提供完整的信息，并严格遵守当局的规定。