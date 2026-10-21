9月学校假期最后一天的中午，吉门营房一家现场音乐酒吧里，近百人或站或坐，等待着一场独特的演唱会开始。

不久，四名身穿白色长袖衬衫的大叔，在众人的欢呼鼓掌声中登上舞台。这四人不是专业歌手，而是40多年前求学时就喜欢一起唱歌的老同学。他们的白衬衫遮不住微微发福的身材，鬓角虽已斑白，但抱起吉他、站上舞台的那一刻，眼神仍旧是40年前的少年。

台下的观众，都是他们邀请来的亲朋好友；四名大叔唱的，也都是他们创作的歌曲。

作词者郑德祥（60岁）接受访问时回忆，新谣1980年代初期开始流行，他在电视上看到巫启贤等人组成的“地下铁”小组演唱《邂逅》后受到启发，就将写在日记本里的一首诗拿出来，交给同学林孔怀谱曲。

郑德祥说：“就这样，我们的第一首歌《却是永远》诞生，也由此开启两三年的写歌生涯。”

四人小组陆续写了15首歌，除了一首《故国神游》拿来参加比赛，获得最佳作词奖，其余的从未发表。

郑德祥说，这些创作都是他们年少时期的真实感受，包含了对友情的珍惜、对爱情的懵懂，以及对未来的恐惧等。不过，随着四人中的主要吉他手李平平出国深造，其他人也都各自有事情忙，这个小组1987年之后就很少聚在一起唱歌，创作也就停止了。

2015年，本地导演邓宝翠执导的新谣纪录片《我们唱着的歌》上映，郑德祥深受感触。他说：“我们写了十几首歌，却没有在新谣的历史中留下一点点痕迹，对我们来说始终是内心的遗憾。”

在好友的劝说下，这四名年届花甲的好友才下定决心，办一场庆生音乐会，将年少时的创作介绍给朋友。

郑德祥说：“我们练习了几个月，真正上台唱起来，却失误连连……但台下的朋友毫不吝惜地给我们最热烈的尖叫声，让我们感觉自己也是巨星。”

他也强调，四人的梦不是当一次的歌手，而是通过年少时期的创作，和朋友分享自己的故事。

郑德祥还说：“我们等到60岁才圆梦，那些有梦的人，不要迟疑，放胆去做，好好享受这个过程。”