我国烟霾情况星期三（10月21日）凌晨略有改善，但西部和中部的短时空气污染情况仍不理想。截至早上7时，这两个地区的一小时悬浮颗粒PM2.5浓度仍处于偏高水平，其中西部最高。

根据国家环境局网站的数据，星期三早上7时，西部的一小时PM2.5浓度为每立方米81微克，中部为59微克。东部则从清晨6时的56微克，回落至53微克，恢复正常水平。

北部和南部分别为每立方米52微克及35微克，也处于正常水平。

反映过去24小时空气质量的空气污染指数（PSI）显示，西部和中部的空气质量仍处于不健康水平。

截至早上7时，全国24小时PSI介于82点至133点，其中西部133点，中部116点，其余三区则处于适中水平。

西部的24小时PSI在星期二（20日）晚上9时升至142点，是当天最高水平，随后逐步回落。

环境局星期二傍晚发布的预测显示，我国及周边地区星期三将有阵雨。然而，由于风向预计将从东南偏东方向吹往东南方向，印度尼西亚加里曼丹林火产生的烟霾可能会飘向新加坡。