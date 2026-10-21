新加坡与阿拉伯联合酋长国有望进一步加强在能源、人工智能（AI）及国防科技等领域的合作，同时推动两国企业和投资者建立更紧密的联系，开拓新的合作机遇。

正在阿联酋进行正式访问的总理兼财政部长黄循财，星期二（10月20日）与当地商界领袖举行交流会后，在脸书发文指出，阿联酋在能源领域拥有显著优势，除了石油和天然气，也包括再生能源和核能。阿联酋也正大力投资发展新能力，尤其是AI和国防科技。

黄总理说，这些也是新加坡关注的领域，两国有很大的合作空间。除了加强政府间的合作，双方也可进一步促进企业和投资者之间的联系，探索新机遇，发挥各自优势。

这场交流会由阿布扎比行政事务局主席兼阿联酋主权投资机构穆巴达拉投资公司（Mubadala）首席执行官哈勒敦（Khaldoon Khalifa Al Mubarak）主持。

阿联酋是黄总理此次中东行的第二站，也是他上任后首次正式访问阿联酋。他星期二结束卡塔尔之行后，抵达阿联酋首都阿布扎比。

黄总理当天也与阿布扎比王储哈立德（Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan）会面。

他在另一则脸书贴文中指出，阿联酋是新加坡的长期合作伙伴。面对全球不确定性加剧，此行是加强双边关系、探索新合作领域的契机。

黄总理曾于2024年在新加坡接待哈立德，两人去年也在亚太经济合作组织（APEC）会议期间再次会面。

黄总理说，两人这次就两国如何在保留自身传统和价值观、以人民福祉为重的同时，为未来做好准备交换意见。

他说，两国有许多共同的优先事项，也能从彼此的经验和做法中相互学习。他期待双方在现有友谊的基础上，进一步深化合作。