我国启动开发可快速安装及可灵活收放的海岸防护墙等八项新研究，并追加拨款1亿3500万元，从明年开始征集更多项目方案，以提高新加坡应对海平面上升和更强降雨量的能力。

文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕，星期三（10月21日）在新加坡海岸防护与防洪研究所（Coastal Protection and Flood Resilience Institute Singapore，简称CFI）国际研讨会上，作出上述宣布。

新启动的八个项目由CFI负责，属于2023年当局拨款1亿2500万元设立的加强海岸防护和内陆洪水管理能力国家级研究计划下，总共27个项目中的最后一批。拨款来自研究、创新与企业2025计划（RIE2025）。

除了开发新款海岸防护墙（coastal barrier），新科研项目还包括利用先进传感监测技术进行海底监测，更早发现潜在危险；利用人工智能（AI）改善卫星雷达影像，更清晰地观察海岸特征等。

根据公用事业局发布的文告，追加的1亿3500万元属于研究、创新与企业2030计划（RIE2030），是在之前1亿2500万元拨款的基础上，进一步增加投入，开发有效、可持续和融入数码技术的解决方案。

追加款项将重点支持提高海岸防护基础设施的施工效率与可持续性、推进潮汐闸门与抽水站研究，以及加强数码化解决方案，实现海岸与防洪系统更智能、一体化的监测、运行与维护。

我国将在2030年代开始建设一系列海岸防护设施，整个工程预计长达20年甚至更久，以填补海岸线上的防护缺口，应对未来海平面上升带来的威胁。

新加坡四面环海，三分之一的土地比平均海平面高不足5米，面临海平面上升和风暴潮来袭的双重风险。

我国2024年公布的第三次全国气候变化研究结果显示，如果碳排放居高不下，我国周围的平均海平面到本世纪末，估计会上升0.23米至1.15米，比上一轮研究预测的1米还高；到2150年甚至可能升至约2米。