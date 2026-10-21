年轻夫妇虐死八个月大的亲生男婴，两人事后试图隐瞒真相，案发期间更以戏谑口吻互发短信讨论施虐行为。这对男女分别被判16年，以及15年又三个月。

今年27岁的梁家明和23岁的甘慈璇日前在高庭认罪后，星期三（10月21日）接受判刑，两人闻判时没有反应或表情。甘慈璇在高庭法官符晓平下判后对她说谢谢。

尽管辩方律师求情时称两名被告年纪轻，在面对照顾年幼孩子的压力下才犯下罪行，但法官下判时指出，两人在案发期间有保姆与其他亲戚帮忙照顾孩子，并非辩方所称的无助；法官也斥责梁家明带头虐待亲骨肉，夫妻俩也拿施虐行为来开玩笑。

本案发生在2024年1月至9月2日之间。梁家明和甘慈璇案发时分别为25岁和21岁，两人各面对一项伤害孩童致死及两项虐童控状。梁家明还面对一项蓄意伤人控状。

《联合早报》日前报道，因不满新生儿哭闹不停，梁家明多次大力摇晃男婴，甚至捂住口鼻，导致孩子失去意识。他还曾使劲儿捏男婴手指多达30下，只为刺激孩子产生反应，并以此为乐。

甘慈璇有样学样，反复用棉被蒙住男婴脸部并大力捶打，直至孩子不再哭泣，梁家明全程冷眼旁观。

只有八个月大的男婴梁宇新最终被虐死。梁家明和甘慈璇乘德士送已断气的孩子去医院，途中梁家明特地吩咐妻子隐瞒实情，认为只要警方不介入调查，两人就能照常生活。