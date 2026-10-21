新加坡国立大学校长陈永财教授将在2027年底完成第二个五年任期后卸任。国大校董会已启动新校长的遴选工作，在本地和海外物色接班人。

国大校董会副主席叶成昌星期三（10月21日）向国大师生、校友等发出内部通告，宣布校董会已成立遴选委员会，并由他担任主席。委员会也委托一家国际高管猎头公司协助物色人选。

现年65岁的陈永财2018年1月1日接替陈祝全教授，出任国大校长。他是国大自1980年由新加坡大学与南洋大学合并成立以来的第五任校长，也是这所拥有121年历史的大学的第23任掌舵人。

过去40多年来，国大历任领导人都是新加坡人，包括陈永财以及在他之前的陈祝全、施春风、林彬和陈庆炎博士。陈庆炎是我国第七任总统，他曾在1980年担任国大首任副校长。

陈永财本身是国大校友，1985年毕业于国大数学系，考获一等荣誉学士学位，随后留校任教，并于1989年取得美国耶鲁大学博士学位。

曾任公务员首长的叶成昌，在通告中肯定陈永财近10年来的贡献，指他以稳健的领导能力、远见和智慧，带领国大应对新加坡及全球不断变化的需求。

国大在2023年首次跻身QS世界大学排名前10名，成为首所取得这一成绩的亚洲大学。在最新的2027年泰晤士高等教育世界大学排名中，国大也升至历来最高的第15名。

叶成昌说，这些成就反映国大在教育、科研和创新方面的卓越表现，也体现陈永财及他的领导团队的远见与付出。

陈永财：国大不仅是工作之地 更是见证创新构想取得重大突破的地方

回顾与国大的深厚渊源，陈永财说，国大对他而言不仅是工作的地方，更是他见证一代代人才成长、将创新构想转化为科研成果，以及取得重大突破的地方。

“我非常感激有机会担任新加坡这所旗舰大学的校长。接下来仍有许多重要工作有待完成，我会在任期结束前继续全力以赴，也期待将棒子交给继任者，带领国大迈向新的发展阶段。”

2025年，陈永财获颁最高荣誉的总统科学与科技奖章，表彰他在推动我国科研与创新发展、提升新加坡在全球科技领域的地位，以及培养未来领袖方面的贡献。

叶成昌说，校董会将与陈永财紧密合作，确保领导层顺利交接。陈永财卸任校长后，将继续留在国大从事学术工作。