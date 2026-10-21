不谙英文的公众，今后可更方便地以华文、马来文或淡米尔文浏览政府网站，获取所需信息。政府正逐步扩大网页翻译范围，让更多人能以自己熟悉的语言使用政府数码服务。

数码发展及新闻部长杨莉明星期三（10月21日）出席包容设计周（Inclusive Design Week）活动时宣布，新加坡政府科技局及旗下政府开源科技部开发新的网页翻译工具，可将原本以英文呈现的政府网页，转换成其他三种官方语言，同时保留原有网页的设计和功能。

这些工具包括EasyTranslate和Polyglot，目前已应用于民情联系组、移民与关卡局等网站。

据《联合早报》观察，教育部、数码部等部门网站也已开启相关功能，让公众选择以四种官方语言浏览。不过，人力部、保健卫生部，以及文化、社区及青年部等官网，则尚未提供这项服务。

杨莉明说，许多年长者只能以母语阅读，因此难以理解以英文发布的政府信息。政府早已意识到有必要提供更多语言选项，但要扩大翻译范围，也面对实际挑战。

她指出，大幅增加翻译内容，可能影响翻译质量，尤其是一些具有本地特色的内容和表达方式，未必能准确传达。因此，政府过去将有限的翻译资源，优先用于Singpass、“SG生活助手”（LifeSG）和社区发展理事会邻里购物券等使用广泛的数码服务。

杨莉明说：“我们正尽最大努力，尽快扩大翻译服务的覆盖范围，同时确保译文符合本地语境，把关好质量，包括让人员参与审核。”

政府科技局及其下属的政府开源科技部开发了翻译工具，能将政府网页翻译成华文、马来文或淡米尔文，同时保留原有网页。（叶振忠摄）

试行神秘客计划 找出数码服务使用障碍

除了扩大翻译服务，政府科技局也试行“神秘客计划”，邀请有视听障碍等需求的用户，按照日常使用习惯，亲自体验政府数码服务的整个流程。

杨莉明说：“这有助于我们发现相关检查未必能察觉的问题，协助各政府机构改善服务。”

她指出，无障碍设计不仅惠及残障人士，也能为所有人带来便利。例如，方便轮椅使用者通行的斜坡，也方便推婴儿车的家长和使用购物推车的人；为听障人士提供的视频字幕，同样方便公众在嘈杂环境中观看视频。

另一方面，包容设计周今年首次举办包容设计挑战赛，吸引17支来自政府机构和高等教育学府的队伍参加。

参与者通过与残障人士、年长者及看护者交流，了解他们在使用数码服务和日常生活中遇到的困难，再据此设计解决方案，并根据用户反馈不断改进。