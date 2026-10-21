79岁男子在裕廊西开车撞倒一名过斑马线的行人，导致对方创伤性脑损伤及多处骨折，被判罚款5000元，并禁止他在五年内持有或考取各级驾照。

被告陈国英（译音）星期三（10月21日）在亲友陪伴下坐着轮椅到国家法院认罪。他承认一项疏忽驾驶导致他人重伤的控状后被判刑。

车祸发生在2023年8月14日约凌晨4时11分。被告当时开车沿裕廊西41街朝裕廊西51街方向行驶，当时路上没有其他车辆。他抵达斑马线时未停车，撞上正在过马路的42岁女子。

伤者伤势严重，包括创伤性脑损伤、骨盆多处骨折，以及大腿、手臂、腰椎、手腕骨折，以及听觉失调。她在2023年8月至11月间接受五次手术，包括各种骨科手术和神经修复手术，并获超过八个月住院并假。医疗报告显示，她手腕和手指至今仍无力，可能会是永久性损伤。被告事后已全额赔偿4万5784元医药费。

控方要求判监四至五周，并禁驾五年，认为伤者伤势严重，被告必须坐牢。控方虽承认陈国英高龄，患有高血压、糖尿病、骨关节炎等慢性疾病，而且跌倒风险高，但指出监狱有足够医疗设施治疗他，他的病况不会因是否入狱而有所改变。

主控官指出，若不考虑被告的病情，即使他及早认罪，罪行也足以判处三至五个月的监禁。

控方也强调，在斑马线上，行人优先于车辆，反驳代表律师指伤者未好好观察路况、应负部分责任的说法。

代表律师则请求法官从轻发落，判最高罚款5000元，免被告坐牢。律师强调被告身体虚弱、容易跌倒，实际上也曾跌倒两次。不过，律师指出，被告自2026年3月起就没再跌倒，原因是家中多了两名看护照顾他，他也几乎足不出户，不再开车或上班。

律师引用王明星案，称被告与王明星一样，可能因监狱如此陌生的环境中迷失方向，而且在无看护全天照顾的情况下轻易跌倒受伤。

控方反驳说，王明星患有无法治愈的疾病，一旦跌倒伤及脊椎，可能瘫痪甚至死亡；但被告既未证明跌倒会对他造成严重或致命后果，也未向监狱署求证狱中医疗设施能否照料其病情。

法官下判时说，考虑了案中多项因素，包括事故发生在凌晨天色昏暗时，以及行人当时穿深色衣服。

她也考虑到被告对受害者造成的伤害，并指出被告及早认罪，而且全额赔偿受害者医药费。

法官说，考虑到被告身体相当虚弱、健康状况差，认为本案属特殊例外情况，判处最高罚款5000元，并禁止他在五年内持有或考取各级驾照。