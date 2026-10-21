小偷自以为神不知鬼不觉，数周后竟又重返榜鹅水滨坊的优衣库门店——没想到副店长早已把他们的脸“记进脑海里”，一眼认出，当场拦下，成功阻止另一场盗窃。

榜鹅邻里警局星期一（10月19日）在脸书发文说，榜鹅水滨坊（Punggol Waterway Point）的优衣库副店长凯瑟琳，在一次偷窃案发生后仔细调阅闭路电视画面，并将两名嫌犯的面貌和体态特征牢记于心。

数周后，两人再次出现在店内，凯瑟琳一眼认出他们，并主动采取行动将嫌犯拦下，成功阻截进一步犯罪行为。

警方赞扬凯瑟琳观察敏锐、敢于行动，且记忆力过人，并向她颁发感谢状，肯定她积极防范罪案的精神。“她的表现不仅展现了对防范罪案的坚定承诺，也体现了门店安保工作的高标准。”

贴文指出，优衣库通过策略性部署闭路电视，并持续提高员工警惕性，以防范罪案，营造安全的购物和工作环境。“榜鹅邻里警局高度重视与优衣库的紧密合作，并期待双方继续加强协作，共同防止犯罪行为。”